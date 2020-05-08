Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Рекомендации по ношению масок должны учитывать не только медицинские показания, но и социальные последствия от того, что люди не смогут "читать" эмоции на лицах друг друга, сказал РИА Новости профессор социальной психологии в Университете Рекомендации по ношению масок должны учитывать не только медицинские показания, но и социальные последствия от того, что люди не смогут "читать" эмоции на лицах друг друга, сказал РИА Новости профессор социальной психологии в Университете Амстердама Гербен ван Клейф.

Многие страны в связи с пандемией коронавируса предписали гражданам носить маски в публичных местах, таких как общественный транспорт, офисы и магазины. В некоторых случаях маски требуется носить и во время уличных прогулок. Подобный режим введен и в некоторых российских регионах. В частности, в Подмосковье ношение масок в публичных местах рекомендуется уже сейчас, а с 12 мая станет обязательным. Нарушителям грозят штрафы.

"Нужно внимательно взвесить все медицинские за и против того, чтобы маски использовали те, кто не принадлежит к медицинской профессии. Помимо этого, принимающие решения должны изучить, к каким последствиям для благополучия и социальных отношений людей приведет нарушение невербальной коммуникации", - считает профессор ван Клейф, автор статей о том, как эмоции влияют на социальное взаимодействие и принятие решений.

По его словам, "люди - глубоко социальные животные".

"Многие способности, которые мы принимаем за должное в повседневной жизни, развились у нас для облегчения жизни в группах. Мы с очень юного возраста учимся внимательно наблюдать за выражением лица других людей, чтобы понимать их нужды и намерения и истолковывать происходящее вокруг нас", - напомнил ученый.

"Мы с болью понимаем, как это трудно - не иметь возможности видеть, целовать или обнимать любимых людей. Менее очевидно то, как наша социальная жизнь может быть нарушена из-за использования масок для лица. Помимо очевидного дискомфорта от ношения маски, общение с другими людьми, чье выражение лица в буквальном смысле слова скрывается под маской, - это сложно, неудобно и жутковато", - считает ван Клейф.

Он пояснил, что люди опираются на невербальные намеки во множестве ситуаций: когда развивают и поддерживают отношения друг с другом, обучают детей тому, что хорошо, а что плохо, просят о помощи, продают что-либо или просто определяют во время встречи нескольких людей, кто в какой последовательности говорит. Видя улыбающихся людей, мы делаем вывод, что у них хорошие намерения, а ситуация вокруг нас - безопасна. Гнев на лице людей заставляет нас понять, что мы что-то сделали не так. Выражения печали побуждают утешать и поддерживать.

"Исследования показывают, что подавление выражения эмоций на лице создает напряженность в социальных взаимоотношениях. Участники одного лабораторного исследования, которые общались с человеком, получившим инструкцию скрывать свои эмоции, испытывали стресс и с трудом налаживали отношения", - говорит ван Клейф.

"Респонденты другого многолетнего исследования по тесным отношениям сообщали о более низком уровне удовлетворенности своими отношениями, когда их партнер постоянно подавлял свои эмоциональные проявления. Браки, в которых это происходило, с большей вероятностью оканчивались разводом. Когда люди не показывают, что у них внутри, они лишают других важной информации, необходимой для хорошей "настройки" взаимоотношений и социального общения", - сказал он.

По его словам, закрывая значительную часть лица, маски усложняют социальные коммуникации.

"Даже если они оставляют глаза незакрытыми, они закрывают нос и рот и тем самым серьезно мешают определять по лицу те намеки, которые помогают свободному общению. Во времена, когда люди и так уже испытывают значительный дискомфорт и неопределенность, потеря доступа к важной информации, которую дает выражение лица других людей, создает дополнительное бремя для нашей социальной жизни. Жутко, когда нас окружают люди, чьи лица и намерения мы не можем "прочитать", - заключил ученый.