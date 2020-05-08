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2020-05-08T04:11
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В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
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РИА Новости

В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца

04:11 08.05.2020
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Двое белых жителей Джорджии арестованы за резонансное убийство афроамериканца, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местные власти.
Отец и сын Грегори и Трэвис Макмайкл были арестованы в четверг, хотя застрелили Ахмода Орбери еще в феврале. Арест произошел на волне общественного возмущения после того, как в сети появилось видео убийства. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в деле.
Макмайклы погнались на автомобиле за Орбери, который совершал пробежку в их районе и которого они на неизвестных основаниях заподозрили в ограблении по соседству. Когда вооруженные мужчины настигли Орбери, тот попытался вырвать оружие из рук одного из них и был убит. Семья погибшего заявляет, что Орбери стал жертвой расовых предрассудков в отношении афроамериканцев.
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