Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса

Ранее власти Приморья сообщили, что один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая закрывают из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там были отмечены 135 инфицированных. Въехать в город и покинуть его люди могут по работе, для проезда в государственные органы и органы местного самоуправления, в связи со смертью или тяжелой болезнью родственников, для ухода за инвалидами, обращения за медпомощью, для следования транзитом в другие районы края.