Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T04:07
https://ria.ru/20200508/1571131302.html
Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/16143/29/161432990_0:159:3540:2150_1036x0_80_0_0_371a63302f46f97369fd1e694a4286cf.jpg
РИА Новости

Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса

04:06 08.05.2020 (обновлено: 04:07 08.05.2020)
2192
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВиды Находки
Виды Находки
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Виды Находки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - РИА Новости. Автобусное и железнодорожное сообщение с Находкой, где ранее зафиксировали резкий рост числа заболевших коронавирусом, ограничивается с 8 мая, сообщает правительство региона.
Ранее власти Приморья сообщили, что один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая закрывают из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там были отмечены 135 инфицированных. Въехать в город и покинуть его люди могут по работе, для проезда в государственные органы и органы местного самоуправления, в связи со смертью или тяжелой болезнью родственников, для ухода за инвалидами, обращения за медпомощью, для следования транзитом в другие районы края.
"Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, автопредприятиям и железной дороге рекомендовано продавать билеты пассажирам исключительно при предъявлении документа с регистрацией на территории Находкинского городского округа или при наличии справки, подтверждающей работу на территории Находки. Также рекомендовано с 8 мая отменить движение поезда 113/114 "Хабаровск–Тихоокеанская", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции будут проверять документы и соблюдение санитарных норм у пассажиров, прибывающих на железнодорожные и автостанции, автовокзал, а в период следования в поездах усилят контроль исполнения сантребований.
Региональное УМВД сообщает, что полицейские в Находке переходят на усиленный вариант несения службы из-за введенного там карантина. С утра 8 мая введен пропускной режим на въезд (выезд) людей из Находкинского городского округа, его будет контролировать полиция. По данным мэрии Находки, блокпосты, где будут дежурить сотрудники ГИБДД, установят на перекрестке во Врангель и в районе села Душкино.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Якутск
7 мая, 06:45Распространение нового коронавируса
В Якутске у 30 студентов СВФУ выявили коронавирус
100001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НаходкаПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Медик
В Находке коронавирус не подтвердился у 17 работников "скорой"
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Девушки в защитных масках фотографируются на площади Кастелло в Милане
Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын с главой Китая Си Цзиньпином в Китае
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов
Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ на Украине
Медицинский работник
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Сухуми
Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Город Находка в Приморском крае
Сотрудников порта в Находке начали тестировать на коронавирус
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на блокпосту
Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за ситуации с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
23:39В Перу продлили карантин из-за коронавируса
Лента новостейМолния