Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая - РИА Новости. Автобусное и железнодорожное сообщение с Находкой, где ранее зафиксировали резкий рост числа заболевших коронавирусом, ограничивается с 8 мая, сообщает правительство региона.
Ранее власти Приморья сообщили, что один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая закрывают из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там были отмечены 135 инфицированных. Въехать в город и покинуть его люди могут по работе, для проезда в государственные органы и органы местного самоуправления, в связи со смертью или тяжелой болезнью родственников, для ухода за инвалидами, обращения за медпомощью, для следования транзитом в другие районы края.
"Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, автопредприятиям и железной дороге рекомендовано продавать билеты пассажирам исключительно при предъявлении документа с регистрацией на территории Находкинского городского округа или при наличии справки, подтверждающей работу на территории Находки. Также рекомендовано с 8 мая отменить движение поезда 113/114 "Хабаровск–Тихоокеанская", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции будут проверять документы и соблюдение санитарных норм у пассажиров, прибывающих на железнодорожные и автостанции, автовокзал, а в период следования в поездах усилят контроль исполнения сантребований.
Региональное УМВД сообщает, что полицейские в Находке переходят на усиленный вариант несения службы из-за введенного там карантина. С утра 8 мая введен пропускной режим на въезд (выезд) людей из Находкинского городского округа, его будет контролировать полиция. По данным мэрии Находки, блокпосты, где будут дежурить сотрудники ГИБДД, установят на перекрестке во Врангель и в районе села Душкино.
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