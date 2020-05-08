Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в следующем году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет в ближайшие дни.

По его словам, заключение госконтракта на закупку С-500 намечено в 2021 году с поставкой в 2025-м.

Он отметил, что сейчас выполняется этап предварительных испытаний, "материальная часть находится на полигоне".

Поставка этой системы ПВО неоднократно откладывалась в последние несколько лет.

Система С-500

Как заявлял генеральный конструктор концерна-разработчика " Алмаз-Антей Павел Созинов , С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли.

С-500 "Прометей" ( ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.

Радиус перехвата С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система сможет обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также боевые блоки гиперзвуковых ракет.