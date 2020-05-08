Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в следующем году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет в ближайшие дни.
По его словам, заключение госконтракта на закупку С-500 намечено в 2021 году с поставкой в 2025-м.
Он отметил, что сейчас выполняется этап предварительных испытаний, "материальная часть находится на полигоне".
Поставка этой системы ПВО неоднократно откладывалась в последние несколько лет.
Система С-500
Как заявлял генеральный конструктор концерна-разработчика "Алмаз-Антей" Павел Созинов, С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли.
26 марта, 09:56"Прометей" готов к огню. Раскрыты детали испытаний ЗРС С-500
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.
Радиус перехвата С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система сможет обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также боевые блоки гиперзвуковых ракет.
По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.