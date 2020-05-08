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Новое оружие России
2020-05-08T09:21
https://ria.ru/20200508/1571131241.html
Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_ca900c7ba6540c608dbe5220d67eda4a.jpg
РИА Новости

Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году

04:03 08.05.2020 (обновлено: 09:21 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоКомплекс ПВО
Комплекс ПВО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Комплекс ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в следующем году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет в ближайшие дни.
По его словам, заключение госконтракта на закупку С-500 намечено в 2021 году с поставкой в 2025-м.
Он отметил, что сейчас выполняется этап предварительных испытаний, "материальная часть находится на полигоне".
Поставка этой системы ПВО неоднократно откладывалась в последние несколько лет.

Система С-500

Как заявлял генеральный конструктор концерна-разработчика "Алмаз-Антей" Павел Созинов, С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли.
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С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.
Радиус перехвата С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система сможет обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также боевые блоки гиперзвуковых ракет.
По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
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Новое оружие РоссииС-500 "Прометей"Павел СозиновАлексей КриворучкоОлимпийский комитет РоссииКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Безопасность
Популярные комментарии
Уважаемые дамы и господа! Россия постоянно пропагандирует свои ЗРК системы. Мир очень внимательно наблюдает за этим процессом. Особенно в Сирии,где эти системы должны были бы сейчас работать на полную катушку. Израиль постоянно наносит удары,но мы вообще не видим успешной работы российских комплексов.У сирийцев старые системы и возможно есть и С-400.Но когда же мир увидит настоящую работу этих комплексов? Похоже Россия просто блефует. Массового применения подобных систем мы не видим. Там где надо было бы показать их работу,они почему то молчат. Думаю,что у американцев системы намного лучше и эффективнее. А Россия просто пугает всех своими вооружениями.
8 мая, 08:29
Генрих Тевтонский
53110045
Амерам вообще плевать по-сути
8 мая, 06:49
Кот на дереве
3120019
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