В США откроется для посетителей самый посещаемый национальный парк

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Самый посещаемый национальный парк США Грейт-Смоки-Маунтинс откроется на выходных для посетителей после полуторамесячного перерыва, вызванного эпидемией коронавируса, сообщила администрация парка.
"С 9 мая парк откроет многие дороги и тропы. Здоровье и безопасность сотрудников, партнеров, волонтеров, посетителей и местных жителей будет основным приоритетом в принятии решений", - говорится в заявлении парка.
Предполагается, что самые популярные тропы, ведущие к знаменитым водопадам и пещерам, пока что будут закрыты, поскольку их посещает столько людей, что там невозможно соблюдать меры социального дистанцирования.
Заповедник Грейт-Смоки-Маунтинс посетили в 2018 году около 11,5 миллионов человек. Парк известен живописными горными хребтами, реками, водопадами и обширными лесами с множеством эндемичных растений и животных. В парке проживает также крупная популяция американских черных медведей-барибалов.
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