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Туризм
2020-05-08T06:51
https://ria.ru/20200508/1571131200.html
В США откроется для посетителей самый посещаемый национальный парк
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РИА Новости

В США откроется для посетителей самый посещаемый национальный парк

03:56 08.05.2020 (обновлено: 06:51 08.05.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Scott Basford / Ocanaluftee Overlook, along Newfound Gap Road in the Great Smoky Mountains National Park, is seen here during Autumn 2006.Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США
Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США
CC BY-SA 3.0 / Scott Basford / Ocanaluftee Overlook, along Newfound Gap Road in the Great Smoky Mountains National Park, is seen here during Autumn 2006.
Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Самый посещаемый национальный парк США Грейт-Смоки-Маунтинс откроется на выходных для посетителей после полуторамесячного перерыва, вызванного эпидемией коронавируса, сообщила администрация парка.
"С 9 мая парк откроет многие дороги и тропы. Здоровье и безопасность сотрудников, партнеров, волонтеров, посетителей и местных жителей будет основным приоритетом в принятии решений", - говорится в заявлении парка.
Предполагается, что самые популярные тропы, ведущие к знаменитым водопадам и пещерам, пока что будут закрыты, поскольку их посещает столько людей, что там невозможно соблюдать меры социального дистанцирования.
Заповедник Грейт-Смоки-Маунтинс посетили в 2018 году около 11,5 миллионов человек. Парк известен живописными горными хребтами, реками, водопадами и обширными лесами с множеством эндемичных растений и животных. В парке проживает также крупная популяция американских черных медведей-барибалов.
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ТуризмКоронавирус COVID-19США
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