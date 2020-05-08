В США откроется для посетителей самый посещаемый национальный парк

"С 9 мая парк откроет многие дороги и тропы. Здоровье и безопасность сотрудников, партнеров, волонтеров, посетителей и местных жителей будет основным приоритетом в принятии решений", - говорится в заявлении парка.

Предполагается, что самые популярные тропы, ведущие к знаменитым водопадам и пещерам, пока что будут закрыты, поскольку их посещает столько людей, что там невозможно соблюдать меры социального дистанцирования.

Заповедник Грейт-Смоки-Маунтинс посетили в 2018 году около 11,5 миллионов человек. Парк известен живописными горными хребтами, реками, водопадами и обширными лесами с множеством эндемичных растений и животных. В парке проживает также крупная популяция американских черных медведей-барибалов.