Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Россия приняла предложение США о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Да, мы помогаем многим странам. Россия пострадала от того же COVID-19, как и другие", - ответил Трамп на вопрос журналиста о помощи Вашингтона в Москве.
Накануне лидеры двух стран провели телефонные переговоры и обсудили борьбу с коронавирусом, положение на нефтяном рынке, контроль над вооружениями. Помимо этого, Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-ой годовщиной Победы над фашизмом.
В Кремле рассказали, что американский президент также предложил направить в Россию партию медицинского оборудования. Лидеры положительно оценили сотрудничество в борьбе с COVID-19.
Помощь от России
В марте Россия направила в США самолет с медицинской техникой и принадлежностями. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, инициатором этого выступил в Кремль. Владимир Путин, говоря о российской помощи, добавил, что это "не дорога с односторонним движением".
По словам главы государства, страны сразу же после приземления борта заключили контракт на поставки в Россию датчиков потока воздуха, которые используются при производстве аппаратов ИВЛ.
В свою очередь, Трамп также положительно оценил решение Москвы. Он отметил, что российская сторона прислала "очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями".
В Госдепартаменте подчеркнули, что Россия и США продолжат оказывать друг другу гуманитарную помощь, как это происходило во времена прошлых кризисов.
В свою очередь, в МИД выразили уверенность, что впоследствии США смогут поддержать Россию, если это будет необходимо.
Ситуация с коронавирусом
По последним данным, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 250 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, 23 тысячи пациентов излечились, свыше 1600 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.