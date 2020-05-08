Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Россия приняла предложение Россия приняла предложение США о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил американский президент Дональд Трамп

Москве. "Да, мы помогаем многим странам. Россия пострадала от того же COVID-19, как и другие", - ответил Трамп на вопрос журналиста о помощи Вашингтона

Накануне лидеры двух стран провели телефонные переговоры и обсудили борьбу с коронавирусом, положение на нефтяном рынке, контроль над вооружениями. Помимо этого, Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-ой годовщиной Победы над фашизмом.

В Кремле рассказали, что американский президент также предложил направить в Россию партию медицинского оборудования. Лидеры положительно оценили сотрудничество в борьбе с COVID-19.

Помощь от России

В марте Россия направила в США самолет с медицинской техникой и принадлежностями. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, инициатором этого выступил в Кремль. Владимир Путин , говоря о российской помощи, добавил, что это "не дорога с односторонним движением".

По словам главы государства, страны сразу же после приземления борта заключили контракт на поставки в Россию датчиков потока воздуха, которые используются при производстве аппаратов ИВЛ.

В свою очередь, Трамп также положительно оценил решение Москвы. Он отметил, что российская сторона прислала "очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями".

В Госдепартаменте подчеркнули, что Россия и США продолжат оказывать друг другу гуманитарную помощь, как это происходило во времена прошлых кризисов.

В свою очередь, в МИД выразили уверенность, что впоследствии США смогут поддержать Россию, если это будет необходимо.

Ситуация с коронавирусом

По последним данным, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 250 тысяч скончались.

В России зарегистрировали 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, 23 тысячи пациентов излечились, свыше 1600 скончались.