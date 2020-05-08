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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T04:10
https://ria.ru/20200508/1571131160.html
Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570372714_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0718f516f961f104c072c4c0600b1cc3.jpg
РИА Новости

Трамп сообщил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

03:55 08.05.2020 (обновлено: 04:10 08.05.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Россия приняла предложение США о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Да, мы помогаем многим странам. Россия пострадала от того же COVID-19, как и другие", - ответил Трамп на вопрос журналиста о помощи Вашингтона в Москве.
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
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Накануне лидеры двух стран провели телефонные переговоры и обсудили борьбу с коронавирусом, положение на нефтяном рынке, контроль над вооружениями. Помимо этого, Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-ой годовщиной Победы над фашизмом.
В Кремле рассказали, что американский президент также предложил направить в Россию партию медицинского оборудования. Лидеры положительно оценили сотрудничество в борьбе с COVID-19.

Помощь от России

В марте Россия направила в США самолет с медицинской техникой и принадлежностями. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, инициатором этого выступил в Кремль. Владимир Путин, говоря о российской помощи, добавил, что это "не дорога с односторонним движением".
По словам главы государства, страны сразу же после приземления борта заключили контракт на поставки в Россию датчиков потока воздуха, которые используются при производстве аппаратов ИВЛ.
В свою очередь, Трамп также положительно оценил решение Москвы. Он отметил, что российская сторона прислала "очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями".
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В Госдепартаменте подчеркнули, что Россия и США продолжат оказывать друг другу гуманитарную помощь, как это происходило во времена прошлых кризисов.
В свою очередь, в МИД выразили уверенность, что впоследствии США смогут поддержать Россию, если это будет необходимо.

Ситуация с коронавирусом

По последним данным, число инфицированных в мире достигло 3,5 миллиона человек, около 250 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, 23 тысячи пациентов излечились, свыше 1600 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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441962980
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Распространение нового коронавирусаДональд ТрампВладимир ПутинМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
Вот это многоходовочка, мы им туда,они нам сюда,да здравствует распил бабла.
8 мая, 04:53
tabvjdbkmz
47410232
Америка тоже помогала нам бороться с фашизмом, только за золото. Потом долго тянули с открытием второго фронта а когда наступил перелом и когда победа было только чисто время высадились под наше наступление
8 мая, 06:01
ddekayt
57310315
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