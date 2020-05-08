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2020-05-08T06:51
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Трамп пообещал разобраться с делом об убийстве белыми афроамериканца
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РИА Новости

Трамп пообещал разобраться с делом об убийстве белыми афроамериканца

03:54 08.05.2020 (обновлено: 06:51 08.05.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в деле афроамериканца Ахмода Орбери, которого застрелили два белых жителя штата Джорджия.
"Я сегодня вечером получу полный доклад на эту тему. Я от всего сердца соболезную родителям и близким этого молодого человека. Это очень печально", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Орбери был застрелен в Джорджии в феврале, но его дело получило особый резонанс после того, как на этой неделе было обнародовано видео убийства. Двое белых жителей Джорджии, отец и сын, погнались на автомобиле за афроамериканцем, который совершал пробежку в их районе и которого они на неизвестных основаниях заподозрили в ограблении по соседству. Когда вооруженные мужчины настигли Орбери, тот попытался вырвать оружие из рук одного из них и был убит. Семья погибшего заявляет, что Орбери стал жертвой расовых предрассудков в отношении афроамериканцев. Полиция до настоящего времени не нашла оснований задержать людей, застреливших Орбери.
Полиция на месте преступления
3 октября 2019, 01:00
В США экс-сотрудница полиции получила десять лет за убийство афроамериканца
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Дональд ТрампДжорджияСШАВ мире
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