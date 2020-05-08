Трамп пообещал разобраться с делом об убийстве белыми афроамериканца

"Я сегодня вечером получу полный доклад на эту тему. Я от всего сердца соболезную родителям и близким этого молодого человека. Это очень печально", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Орбери был застрелен в Джорджии в феврале, но его дело получило особый резонанс после того, как на этой неделе было обнародовано видео убийства. Двое белых жителей Джорджии, отец и сын, погнались на автомобиле за афроамериканцем, который совершал пробежку в их районе и которого они на неизвестных основаниях заподозрили в ограблении по соседству. Когда вооруженные мужчины настигли Орбери, тот попытался вырвать оружие из рук одного из них и был убит. Семья погибшего заявляет, что Орбери стал жертвой расовых предрассудков в отношении афроамериканцев. Полиция до настоящего времени не нашла оснований задержать людей, застреливших Орбери.