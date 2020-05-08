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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T03:51
https://ria.ru/20200508/1571131050.html
В США оценили распространение коронавируса в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569361013_0:119:1276:837_1036x0_80_0_0_351030daf78cdc299d5e7ad8cd54c6b0.jpg
РИА Новости

В США оценили распространение коронавируса в Сирии

03:51 08.05.2020
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© РИА НовостиВласти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
Власти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости
Власти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США считают, что случаев коронавируса в Сирии очень мало, заявил спецпредставитель Штатов по САР Джеймс Джеффри.
"По всей Сирии и в трех отдельных районах — на северо-востоке, где у нас (США — ред.) есть кое-какие силы, на северо-западе и в районах, контролируемых режимом (сирийскими властями — ред.), - общий уровень заболеваемости COVID, похоже, остается очень низким. Мы не доверяем полностью данным режима, но у нас есть всевозможные другие данные о том, что COVID пока что не разошелся широко", - сказал Джеффри на брифинге в госдепе.
По последним данным, в Сирии официально зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом, из них умерли три человека и выздоровели 27.
Правительство Сирии ввело комендантский час, прекратило работу аэропортов, портов и пропускных пунктов на сухопутных границах. Сирийские власти ввели послабления, разрешив работу торговых предприятий и сферы услуг, а также сократив время комендантского часа в священный для мусульман месяц Рамадан. С 31 мая откроют свои двери высшие учебные заведения и техникумы, а с 10 мая в границах провинций заработает общественный транспорт. При этом президент Сирии Башар Асад перенес парламентские выборы на 19 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джеймс ДжеффриСирияСШАВ мире
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