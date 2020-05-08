В США оценили распространение коронавируса в Сирии

"По всей Сирии и в трех отдельных районах — на северо-востоке, где у нас (США — ред.) есть кое-какие силы, на северо-западе и в районах, контролируемых режимом (сирийскими властями — ред.), - общий уровень заболеваемости COVID, похоже, остается очень низким. Мы не доверяем полностью данным режима, но у нас есть всевозможные другие данные о том, что COVID пока что не разошелся широко", - сказал Джеффри на брифинге в госдепе.