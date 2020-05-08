Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19

По версии следствия, 13 марта мужчина, работающий на заводе в Уссурийске, разместил в интернете видео с недостоверной информацией о заболевших коронавирусом на одном из предприятий города. Он обвиняется по статье "клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих".