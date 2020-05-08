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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T03:44
https://ria.ru/20200508/1571130959.html
Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/10/1562371006_0:105:2561:1545_1036x0_80_0_0_a1d90d9124bb62694e85ac4f3fb512da.jpg
РИА Новости

Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19

03:44 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Житель Уссурийска, разместивший в интернете фейк о якобы заболевших коронавирусом на одном из предприятий города, пойдет под суд, сообщает СК РФ.
По версии следствия, 13 марта мужчина, работающий на заводе в Уссурийске, разместил в интернете видео с недостоверной информацией о заболевших коронавирусом на одном из предприятий города. Он обвиняется по статье "клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих".
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Жозеп Боррель
5 мая, 18:02Распространение нового коронавируса
Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии
2602229
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)УссурийскПроисшествия
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