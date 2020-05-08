В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином

ДОХА, 8 мая - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии распорядились создать специальное подразделение в полиции по контролю за выполнением ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, передает Саудовское агентство новостей.
"Полиция будет следить за выполнением карантинных мер и препятствовать собраниям более чем пять человек. Встречи в общественных и частных местах, включая дома и магазины, в составе больше чем членов одной семьи запрещены, нарушители будут караться штрафом в 100 тысяч риалов (27 тысяч долларов)", - отметило агентство.
Число случаев заболевания коронавирусом в Саудовской Аравии продолжает стремительно расти и является самым большим в арабском мире. По данным саудовского минздрава, в четверг общее число инфицированных с начала пандемии превысило 33,7 тысячи человек после того, как за сутки были выявлены 1793 новых случаев заражения. Число летальных исходов достигло 219, выздоровели 7 798 человек.
Ранее саудовские власти предупреждали, что в случае невыполнения карантинных мер число заболевших коронавирусом может превысить 200 тысяч, и система здравоохранения перестанет справляться с наплывом больных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.