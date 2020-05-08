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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T03:43
https://ria.ru/20200508/1571130933.html
В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
https://cdn24.img.ria.ru/images/38951/81/389518112_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_a6438a91143ccc5389b0892874bedc2f.jpg
РИА Новости

В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином

03:43 08.05.2020
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовПолиция в Саудовской Аравии
Полиция в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Полиция в Саудовской Аравии . Архивное фото
ДОХА, 8 мая - РИА Новости. Власти Саудовской Аравии распорядились создать специальное подразделение в полиции по контролю за выполнением ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, передает Саудовское агентство новостей.
"Полиция будет следить за выполнением карантинных мер и препятствовать собраниям более чем пять человек. Встречи в общественных и частных местах, включая дома и магазины, в составе больше чем членов одной семьи запрещены, нарушители будут караться штрафом в 100 тысяч риалов (27 тысяч долларов)", - отметило агентство.
Число случаев заболевания коронавирусом в Саудовской Аравии продолжает стремительно расти и является самым большим в арабском мире. По данным саудовского минздрава, в четверг общее число инфицированных с начала пандемии превысило 33,7 тысячи человек после того, как за сутки были выявлены 1793 новых случаев заражения. Число летальных исходов достигло 219, выздоровели 7 798 человек.
Ранее саудовские власти предупреждали, что в случае невыполнения карантинных мер число заболевших коронавирусом может превысить 200 тысяч, и система здравоохранения перестанет справляться с наплывом больных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Саудовская АравияВ мире
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