В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином

"Полиция будет следить за выполнением карантинных мер и препятствовать собраниям более чем пять человек. Встречи в общественных и частных местах, включая дома и магазины, в составе больше чем членов одной семьи запрещены, нарушители будут караться штрафом в 100 тысяч риалов (27 тысяч долларов)", - отметило агентство.