В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи

"Нет, Соединенные Штаты не поддерживают военные действия ЛНА против Триполи. С нашей точки зрения атака на столицу отвлекает ресурсы от того, что является приоритетов для нас — борьбой с ИГ* и "Аль-Каидой* в странах исламского Магриба", - сказал Вустер на брифинге в госдепартаменте.