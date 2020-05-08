Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии

МЕХИКО, 8 мая — РИА Новости. Временный поверенный в делах США в Венесуэле Джеймс Стори, которого Дональд Трамп назвал кандидатом на должность посла в Венесуэле, участвовал в организации вторжения боевиков из Колумбии, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в интервью журналисту Хорхе Хестосо.
Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента.
"Джеймс Стори был последним поверенным в делах (США — ред.) в Венесуэле. Мы его выгнали, у него сейчас офис в Боготе, в Колумбии. Могу сказать, и это будет в свое время подтверждено рассекреченными документами, что Джеймс Стори — ответственный за провал этого вооруженного вторжения наемников, которое было пресечено вооруженными силами в бухте Макуто. Джеймс Стори с головой замешан в этом военном вторжении", — сказал Мадуро в эфире канала VTV.
По словам политика, помимо Стори ответственными за проведение операции были также госсекретарь Майк Помпео и спецпосланник в Венесуэлу Эллиот Абрамс.
Мадуро также подчеркнул, что диалог между правительствами двух стран, который поддерживался все время, прекратился после провалившейся попытки вторжения.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце апреля госсекретарь Майк Помпео заявил, что общая ситуация в мире создает условия для перемен в Венесуэле, он распорядился проработать вопрос возобновления работы американского посольства в Каракасе.