Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии

"Джеймс Стори был последним поверенным в делах (США — ред.) в Венесуэле. Мы его выгнали, у него сейчас офис в Боготе, в Колумбии. Могу сказать, и это будет в свое время подтверждено рассекреченными документами, что Джеймс Стори — ответственный за провал этого вооруженного вторжения наемников, которое было пресечено вооруженными силами в бухте Макуто. Джеймс Стори с головой замешан в этом военном вторжении", — сказал Мадуро в эфире канала VTV.