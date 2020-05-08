В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США считают, что в ходе гражданской войны в Ливии обе стороны используют сирийских наемников, заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Генри Вустер.
Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром объявила о наступлении на столицу Ливии Триполи, которую контролирует противостоящее Хафтару Правительство национального согласия (ПНС). ЛНА заявила в конце апреля, что приостанавливает боевые действия на время месяца Рамадан, но сообщения о столкновениях продолжали поступать.
"Да, сирийские наемники воюют с обеих сторон конфликта, как за ПНС, так и за ЛНА. Мы ясно заявляли ливийцам, обеим сторонам ливийского конфликта, а также иностранным сторонникам обеих сторон, что мы против использования наемников", - сказал Вустер.
По его словам, США также обеспокоены установлением дипотношений между сирийскими властями и ЛНА Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.