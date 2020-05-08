В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте

"Да, сирийские наемники воюют с обеих сторон конфликта, как за ПНС, так и за ЛНА. Мы ясно заявляли ливийцам, обеим сторонам ливийского конфликта, а также иностранным сторонникам обеих сторон, что мы против использования наемников", - сказал Вустер.