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2020-05-08T03:05
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В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
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РИА Новости

В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте

03:05 08.05.2020
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© AFP 2020 / Mahmud TurkiaБоец правительства национального согласия Ливии запускает ракеты с позиции около города Гарабулли в направлении города Тархуна, удерживаемого Ливийской национальной армией
Боец правительства национального согласия Ливии запускает ракеты с позиции около города Гарабулли в направлении города Тархуна, удерживаемого Ливийской национальной армией
© AFP 2020 / Mahmud Turkia
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США считают, что в ходе гражданской войны в Ливии обе стороны используют сирийских наемников, заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Генри Вустер.
Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром объявила о наступлении на столицу Ливии Триполи, которую контролирует противостоящее Хафтару Правительство национального согласия (ПНС). ЛНА заявила в конце апреля, что приостанавливает боевые действия на время месяца Рамадан, но сообщения о столкновениях продолжали поступать.
"Да, сирийские наемники воюют с обеих сторон конфликта, как за ПНС, так и за ЛНА. Мы ясно заявляли ливийцам, обеим сторонам ливийского конфликта, а также иностранным сторонникам обеих сторон, что мы против использования наемников", - сказал Вустер.
По его словам, США также обеспокоены установлением дипотношений между сирийскими властями и ЛНА Хафтара.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Халифа ХафтарБлижний ВостокЛивияСирияСШАВ мире
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