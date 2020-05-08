В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары

Ранее было установлено, что оборудование компании неоднократно вызывало лесные пожары, в частности, пожар 2018 года, который обошелся экономике не менее чем в 16 миллиардов долларов и привел к гибели 85 человек.

В США во время футбольного матча вспыхнул пожар на поле

В США во время футбольного матча вспыхнул пожар на поле

Комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы компания не смогла повысить тарифы, что должно было принести ей 1,97 миллиарда долларов. Кроме того, сэкономленные на налогах 425 миллионов долларов компания также обязалась отдать потребителям.