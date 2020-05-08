В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Комиссия Калифорнии по предприятиям коммунального обслуживания сняла с электрической компании PG&E ранее назначенный штраф в 200 миллионов долларов, но "наказала" ее на почти 2 миллиарда долларов за повлекшие жертвы пожары, говорится в решении комиссии.
Ранее было установлено, что оборудование компании неоднократно вызывало лесные пожары, в частности, пожар 2018 года, который обошелся экономике не менее чем в 16 миллиардов долларов и привел к гибели 85 человек.
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Комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы компания не смогла повысить тарифы, что должно было принести ей 1,97 миллиарда долларов. Кроме того, сэкономленные на налогах 425 миллионов долларов компания также обязалась отдать потребителям.
"Масштаб разрушений, причиненный из-за злоупотреблений PG&E, требует рекордного наказания", - говорится в заявлении главы регулятора Клиффорда Рехтшаффена.
Комиссия должна 21 мая проголосовать по одобренным судом планам банкротства PG&E, что позволит реструктурировать компанию.
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