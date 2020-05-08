В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России

"В Москве на Поклонной горе и Лужнецкой набережной в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Владимира Михалкина ЗВО произведут уникальный праздничный артиллерийский салют в цветах Государственного флага РФ", — говорится в сообщении.