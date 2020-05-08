Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-08T04:28
https://ria.ru/20200508/1571130590.html
В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571088787_0:334:2908:1969_1036x0_80_0_0_0a3a0fda0021f0d970177496fe932208.jpg
РИА Новости

В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России

02:44 08.05.2020 (обновлено: 04:28 08.05.2020)
563
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСалют в парке Победы на Поклонной горе
Салют в парке Победы на Поклонной горе
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Салют в парке Победы на Поклонной горе. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве девятого мая запустят салют в расцветке российского триколора, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

"В Москве на Поклонной горе и Лужнецкой набережной в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Владимира Михалкина ЗВО произведут уникальный праздничный артиллерийский салют в цветах Государственного флага РФ", — говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы сообщали, что около 10 тысяч салютных залпов прогремят в столице в честь 75-летия Победы. Салют начнется в 22.00 на 16 площадках. Мэр Сергей Собянин призвал москвичей не приходить на салют 9 мая, а посмотреть его с балконов или по телевидению, чтобы не допустить массового заражения коронавирусом.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Вчера, 01:3675 лет Великой Победы
Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
23100321
Обсудить 8
75 лет Великой ПобедыДень ПобедыСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
Тушение пожара в Калифорнии
В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
Крепость Фаляк-оль-Афлак в Иране
В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
Сотрудник коммунальной службы проводит дезинфекцию внутридворовой территории в Мещанском районе Москвы
В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
Ковры
В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
Российская подлодка
Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
Президент Венесуэлы Николас Мадуро демонстрирует снаряжение, изъятое после предполагаемой попытки вторжения
Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
Боец правительства национального согласия Ливии запускает ракеты с позиции около города Гарабулли в направлении города Тархуна, удерживаемого Ливийской национальной армией
В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США опубликовали протоколы "российского расследования"
Певица Надежда Бабкина
Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
Назван правильный способ носить маску весной
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
Строительство газопровода Северный поток - 2
Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04Коронавирус не помеха: парад Победы состоится, но в воздухе
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
23:39В Перу продлили карантин из-за коронавируса
23:38В Пакистане при взрыве самодельной бомбы погибли шесть военнослужащих
Лента новостейМолния