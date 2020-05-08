В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Москве девятого мая запустят салют в расцветке российского триколора, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
"В Москве на Поклонной горе и Лужнецкой набережной в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Владимира Михалкина ЗВО произведут уникальный праздничный артиллерийский салют в цветах Государственного флага РФ", — говорится в сообщении.
Ранее власти Москвы сообщали, что около 10 тысяч салютных залпов прогремят в столице в честь 75-летия Победы. Салют начнется в 22.00 на 16 площадках. Мэр Сергей Собянин призвал москвичей не приходить на салют 9 мая, а посмотреть его с балконов или по телевидению, чтобы не допустить массового заражения коронавирусом.