В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии

"Что касается того, чтобы добиться ухода России из Сирии, такой цели у нас никогда не было. Россия там находится 30 лет. У нее долговременные отношения с Сирией. Мы не считаем, что это хорошо для региона или даже для самой России. Но такой политики мы не проводим", - сказал Джеффри на брифинге в госдепартаменте.