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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-08T02:40
https://ria.ru/20200508/1571130549.html
В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568153784_0:247:2826:1837_1036x0_80_0_0_ad905941d4271387cff773b319c507e5.jpg
РИА Новости

В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии

02:40 08.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США не добиваются ухода России из Сирии, но при этом не хотят компромиссов с РФ, где Вашингтону пришлось бы уступить больше, чем Москве, заявил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Что касается того, чтобы добиться ухода России из Сирии, такой цели у нас никогда не было. Россия там находится 30 лет. У нее долговременные отношения с Сирией. Мы не считаем, что это хорошо для региона или даже для самой России. Но такой политики мы не проводим", - сказал Джеффри на брифинге в госдепартаменте.
"Наша политика - восстановление ситуации на 2011 год, до начала конфликта, и это, в конечном счете, привело бы к уходу всех вооруженных сил, которые вошли в страну. Мы, конечно, больше всего заинтересованы с этой точки зрения в (уходе) иранцев и находящихся под иранским командованием ополченцев", - сказал Джеффри. Он не упомянул о том, что для США неприемлемо, чтобы у власти в Сирии находился, как и в 2011 году, президент Башар Асад.
При этом, по мнению Джеффри, Россия хочет одержать в Сирии "победу задешево". "Для русских типично показывать больше или меньше тактической гибкости по отношению к нам по сирийскому урегулированию, но, в конце концов, они определяют как компромисс ситуацию, когда мы идем на 80% компромисса, а Россия — только на 20%. Это для нас неприемлемо, как и для многих стран, которые работают с нами", - заявил Джеффри.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииДжеймс ДжеффриБашар АсадМоскваСирияСШАВ мире
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