Назван правильный способ носить маску весной

"Самодельную маску из медицинской марли, сложенной в четыре или восемь слоев, стирать не желательно, поскольку защитные свойства уменьшаются, а вот прогладить утюгом с паром будет очень хорошо. Другие материалы, кроме марли, не годятся. Одноразовые маски – пластиковые, поэтому они не выдерживают утюга. Также их нет смысла греть в духовке, как некоторые делают. Такие маски нужно менять", — уточнил врач.