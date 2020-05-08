Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая - РИА Новости. Диалог между правительствами Венесуэлы и США, который поддерживался все время, прекратился после провалившейся попытки морского вторжения 3 мая, сообщил президент Николас Мадуро в интервью журналисту Хорхе Хестосо.
Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента.
"В этот момент нет (диалог не ведётся – ред.), всегда был диалог, даже больше, чем диалог - связи. После 3 мая они оборвались, нам не отвечают по Whatsapp, по телефону, они немы. У нас были три различных канала коммуникаций с тремя различными чиновниками из правительства Дональда Трампа, мы им отправляли сообщения, они остались без ответа", - сказал Мадуро.