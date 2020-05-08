В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Рассмотрение по существу уголовного дела против бывшего офицера Рассмотрение по существу уголовного дела против бывшего офицера ФСБ майора Сергея Ренкаса, обвиняемого в хищении у дагестанского предпринимателя девяти ковров ручной работы на 6,5 миллиона рублей, начнется в пятницу в 235 гарнизонном военном суде в Москве , сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мария Жильцова.

Ренкас и другой фигурант дела Виктор Ковтонюк обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и находятся под подпиской о невыезде.

"Первое слушание по существу назначено на 8 мая", - сказала собеседница агентства.

Ранее "Коммерсант" писал, что в 2018 году майор Ренкас и его знакомый Ковтонюк предложили представителю ДРОО "Союз дагестанских ремесленников" поставить в приемную ФСБ России натуральные ковры ручной работы. В феврале 2018 года предприниматель передал им девять ковров общей стоимостью 6,5 миллиона рублей.