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2020-05-08T02:16
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В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
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РИА Новости

В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ

02:16 08.05.2020
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаКовры
Ковры
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Ковры. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Рассмотрение по существу уголовного дела против бывшего офицера ФСБ майора Сергея Ренкаса, обвиняемого в хищении у дагестанского предпринимателя девяти ковров ручной работы на 6,5 миллиона рублей, начнется в пятницу в 235 гарнизонном военном суде в Москве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мария Жильцова.
Ренкас и другой фигурант дела Виктор Ковтонюк обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и находятся под подпиской о невыезде.
"Первое слушание по существу назначено на 8 мая", - сказала собеседница агентства.
Ранее "Коммерсант" писал, что в 2018 году майор Ренкас и его знакомый Ковтонюк предложили представителю ДРОО "Союз дагестанских ремесленников" поставить в приемную ФСБ России натуральные ковры ручной работы. В феврале 2018 года предприниматель передал им девять ковров общей стоимостью 6,5 миллиона рублей.
По информации газеты, Ренкас и Ковтонюк обещали рассчитаться с ним до мая, если ковры придутся ко двору, в противном случае - вернут обратно. Однако ни денег, ни ковров дагестанский бизнесмен не увидел, найти несостоявшихся покупателей сам не смог, после чего написал заявление в военное следственное управление СК РФ по Москве.
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