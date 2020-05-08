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2020-05-08T02:28
https://ria.ru/20200508/1571130241.html
Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"

02:28 08.05.2020
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток - 2"
Строительство газопровода Северный поток - 2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio.
"К сожалению, это стало бы доказательством того, что единство и согласованность среди стран Европейского союза в вопросах внешней политики настолько же хрупкое, как и несколько лет назад", — сказал он.
По мнению эксперта, завершение строительства — дело по сути решенное, однако, считает Зайончковский, США и странам ЕС, которые настроены против, следует оказывать дипломатическое и политическое давление на ФРГ.
Он подчеркнул, что Берлин не меняет позитивной оценки газопровода и уже два года заявляет, что проект не политический, а сугубо экономический. По мнению Зайончковского, власти Германии не отказываются от своих слов только потому, что это бы стало "символическим проигрышем федерального правительства Ангелы Меркель".
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода, общей мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Согласно проекту, трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и ряд стран ЕС.
США в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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Камиль ЗайончковскийСеверный поток — 2ЕвросоюзАнгела МеркельПольшаСШАУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Ща, только лоцман протрезвеет и построим. А то все доплыть не получается...
8 мая, 03:05
Сергей Потапов
110008
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