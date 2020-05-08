Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками

"Подводные военные действия становятся все большим вызовом по мере того, как наши противники продолжают совершенствовать свои боевые системы. Я это видел из первых рук в бытность послом США в Норвегии. Мне представилась возможность поплавать на борту норвежской субмарины в рамках тесного сотрудничества и партнерства с норвежским флотом, чтобы идентифицировать и фиксировать движения российских субмарин в регионе Арктики", - заявил Брейтуэйт в письменных показаниях комитету. Он не сказал, когда и где это происходило.