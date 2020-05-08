Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом

С 4 мая в Эквадоре началось поэтапное ослабление карантина. В стране введен механизм "светофора", который будет определять, какие ограничения будут применяться в том или ином регионе стране, в зависимости от оценки местных властей. Согласно данной схеме, районам будут присваиваться цвета - красный, желтый и зеленый, в зависимости от ситуации с COVID-19. При классификации будет учитываться количество зараженных, возможности по проведению тестирования населения, инфраструктура системы здравоохранения, а также сотрудничество и дисциплинированность граждан.