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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T02:38
https://ria.ru/20200508/1571130120.html
Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/92357/72/923577258_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_7024d27a5159507ef27841c429f4f433.jpg
РИА Новости

Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом

01:56 08.05.2020 (обновлено: 02:38 08.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Кито. Эквадор
Вид на Кито. Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая – РИА Новости. Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора Гуаякиль, где зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19, заражены, сообщила мэр Синтия Витери.
"Мы провели статистическое исследование по заразившимся COVID-19 в городе. Оно показало, что 33% гуаякильцев заражены", - написала она в Twitter.
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Мэр сообщила, что в городе до 24 мая будет действовать режим "красного цвета", то есть строгих ограничений.
С 4 мая в Эквадоре началось поэтапное ослабление карантина. В стране введен механизм "светофора", который будет определять, какие ограничения будут применяться в том или ином регионе стране, в зависимости от оценки местных властей. Согласно данной схеме, районам будут присваиваться цвета - красный, желтый и зеленый, в зависимости от ситуации с COVID-19. При классификации будет учитываться количество зараженных, возможности по проведению тестирования населения, инфраструктура системы здравоохранения, а также сотрудничество и дисциплинированность граждан.
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Как сообщается, в городах, классифицированных красным цветом, будут сохранены те же меры, которые действуют в настоящее время - полная приостановка общественной и частной деятельности (за исключением основных секторов) и комендантский част с 14.00 до 05.00 утра следующего дня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЭквадорГуаякильВ мире
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