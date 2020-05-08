Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая – РИА Новости. Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора Гуаякиль, где зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19, заражены, сообщила мэр Синтия Витери.
"Мы провели статистическое исследование по заразившимся COVID-19 в городе. Оно показало, что 33% гуаякильцев заражены", - написала она в Twitter.
Мэр сообщила, что в городе до 24 мая будет действовать режим "красного цвета", то есть строгих ограничений.
С 4 мая в Эквадоре началось поэтапное ослабление карантина. В стране введен механизм "светофора", который будет определять, какие ограничения будут применяться в том или ином регионе стране, в зависимости от оценки местных властей. Согласно данной схеме, районам будут присваиваться цвета - красный, желтый и зеленый, в зависимости от ситуации с COVID-19. При классификации будет учитываться количество зараженных, возможности по проведению тестирования населения, инфраструктура системы здравоохранения, а также сотрудничество и дисциплинированность граждан.
Как сообщается, в городах, классифицированных красным цветом, будут сохранены те же меры, которые действуют в настоящее время - полная приостановка общественной и частной деятельности (за исключением основных секторов) и комендантский част с 14.00 до 05.00 утра следующего дня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.