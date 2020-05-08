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2020-05-08T09:15
https://ria.ru/20200508/1571130031.html
Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
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РИА Новости

Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"

01:51 08.05.2020 (обновлено: 09:15 08.05.2020)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Госдепартамент провел специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
"Россия усилила свое неконструктивное поведение на Ближнем Востоке с 2015 года, когда она расширила свои действия в Сирии в поддержку режима (президента Сирии Башара) Асада", — заявил первый зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.
По его словам, Ливия в последнее время стала "следующим объектом злонамеренной деятельности России по использованию региональных конфликтов ради своих узких политических и экономических интересов".
"Хотя Россия часто публично заявляет, что поддерживает политическое решение, например, в Сирии и Ливии, одновременно с этим она участвует в деятельности, которая подрывает политический мирный процесс и расширяет конфликт", — отметил дипломат.
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Кроме того, он обвинил Россию в "кампании дезинформации" по дискредитации международных организаций, таких как ОЗХО.
"Россия также высказывала смехотворные заявления, что США ответственны за создание ИГ*, что "белые каски" в Сирии связаны с терроризмом и что спецслужбы Великобритании сфабриковали химатаку в Думе в 2018 году", — добавил Робинсон.
МИД России действительно заявлял, что поддерживаемые Западом "белые каски" связаны с экстремистами и спецслужбами Великобритании.
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"Нынешняя администрация предпринимает ряд действий, чтобы обезвредить пагубное влияние Москвы в Ливии и Сирии. Москве еще не поздно изменить курс и выразить подлинную поддержку политическому разрешению обоих конфликтов", — сказал дипломат.
Кроме того, он заявил, что Москва дезинформирует граждан по ситуации с COVID-19.
"Российская дезинформация утверждает, что США или страны Запада — это источник вируса, а также внушает неуверенность по поводу международного реагирования. Подобной тактикой Россия посылает ясный сигнал, что она хочет использовать мировой кризис для продвижения собственной дестабилизирующей повестки дня", — добавил Робинсон.
При этом он не уточнил, какие российские официальные лица, по его мнению, могли делать подобные утверждения.
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Несостоятельность критики США

Российский МИД в прошлом не раз отвергал критику США по Сирии и Ливии. В частности, в ведомстве подчеркивали, что российские силы находятся в Сирии для борьбы с террористами по приглашению властей страны, тогда как незваное военное присутствие США в Сирии в соответствии с нормами международного гуманитарного права может квалифицироваться как оккупация.
По поводу Ливии глава МИД Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО нарушили в 2011 году резолюцию СБ ООН, чтобы избавиться от правителя Муамара Каддафи — в результате, по словам министра, на страну обрушился глубокий кризис. Лавров заверил, что Россия продолжит помогать урегулированию конфликта в Ливии и искать пути выхода из кризиса.
Опровергали в Москве и обвинения в дезинформации по поводу коронавируса.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияНАТОГосударственный департамент СШАЛивияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Совсем берега потеряли! Тоже Пулитцеровскую премию захотели своему "министерству правды"? Очень бы хотелось, чтобы ответ им был невежливый и короткий - англичанам же можно в наш адрес! Как там было: "Заткнитесь и отвалите!" Прошу Вас, МИД РФ, возмьте хоть раз пример с английких "джентельменов"!
8 мая, 01:58
kkwlinat
11832016
Они эту риторику используют очень давно. И убедились что она работает. А почему бы ей не работать, если методика, практически, по Геббельсу. Поэтому продолжают. При этом, мы оказываемся в проигрышной ситуации изначально: приходится оправдываться. А вот не надо оправдываться! Абсолютно полностью игнорировать их обвинения, будто их и нет, и продолжать говорить. Только громче и буквально на каждом шагу. Нужно перенять их же тактику.
8 мая, 04:32
Bilir
9221018
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