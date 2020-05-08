Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Госдепартамент провел специальный брифинг по России, на котором обвинил Госдепартамент провел специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии Ливии , а заодно и в дезинформации по COVID-19.

Европы и Евразии Кристофер Робинсон. "Россия усилила свое неконструктивное поведение на Ближнем Востоке с 2015 года, когда она расширила свои действия в Сирии в поддержку режима (президента Сирии Башара) Асада", — заявил первый зампомощника госсекретаря по деламКристофер Робинсон.

По его словам, Ливия в последнее время стала "следующим объектом злонамеренной деятельности России по использованию региональных конфликтов ради своих узких политических и экономических интересов".

"Хотя Россия часто публично заявляет, что поддерживает политическое решение, например, в Сирии и Ливии, одновременно с этим она участвует в деятельности, которая подрывает политический мирный процесс и расширяет конфликт", — отметил дипломат.

Кроме того, он обвинил Россию в "кампании дезинформации" по дискредитации международных организаций, таких как ОЗХО.

"Россия также высказывала смехотворные заявления, что США ответственны за создание ИГ*, что "белые каски" в Сирии связаны с терроризмом и что спецслужбы Великобритании сфабриковали химатаку в Думе в 2018 году", — добавил Робинсон.

МИД России действительно заявлял, что поддерживаемые Западом "белые каски" связаны с экстремистами и спецслужбами Великобритании.

"Нынешняя администрация предпринимает ряд действий, чтобы обезвредить пагубное влияние Москвы в Ливии и Сирии. Москве еще не поздно изменить курс и выразить подлинную поддержку политическому разрешению обоих конфликтов", — сказал дипломат.

Кроме того, он заявил, что Москва дезинформирует граждан по ситуации с COVID-19.

"Российская дезинформация утверждает, что США или страны Запада — это источник вируса, а также внушает неуверенность по поводу международного реагирования. Подобной тактикой Россия посылает ясный сигнал, что она хочет использовать мировой кризис для продвижения собственной дестабилизирующей повестки дня", — добавил Робинсон.

При этом он не уточнил, какие российские официальные лица, по его мнению, могли делать подобные утверждения.

Несостоятельность критики США

Российский МИД в прошлом не раз отвергал критику США по Сирии и Ливии. В частности, в ведомстве подчеркивали, что российские силы находятся в Сирии для борьбы с террористами по приглашению властей страны, тогда как незваное военное присутствие США в Сирии в соответствии с нормами международного гуманитарного права может квалифицироваться как оккупация.

По поводу Ливии глава МИД Сергей Лавров заявлял, что страны НАТО нарушили в 2011 году резолюцию СБ ООН , чтобы избавиться от правителя Муамара Каддафи — в результате, по словам министра, на страну обрушился глубокий кризис. Лавров заверил, что Россия продолжит помогать урегулированию конфликта в Ливии и искать пути выхода из кризиса.

Опровергали в Москве и обвинения в дезинформации по поводу коронавируса.