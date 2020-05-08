В США опубликовали протоколы "российского расследования"

ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Комитет палаты представителей по разведке опубликовал в четверг протоколы показаний в рамках "российского расследования", которое велось в 2017-2018 годах.

Впоследствии палата представителей обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями и попытках препятствовать расследованию в конгрессе. Палата, которую контролируют оппозиционные Трампу демократы, вынесла президенту импичмент, но сенат его оправдал.