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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T01:28
https://ria.ru/20200508/1571129807.html
В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570616410_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_25a646e2aacb2139a2df6577facb73d4.jpg
РИА Новости

В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств

01:28 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы проводит дезинфекцию внутридворовой территории в Мещанском районе Москвы
Сотрудник коммунальной службы проводит дезинфекцию внутридворовой территории в Мещанском районе Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудник коммунальной службы проводит дезинфекцию внутридворовой территории в Мещанском районе Москвы
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств пройдет в Москве в пятницу, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные дезинфекции города еженедельно, начиная с конца марта. Предстоящая будет уже седьмой по счету", - сказал Бирюков.
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По его словам, главная цель - профилактика распространения коронавирусной инфекции.
"В рамках мероприятия будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Всего будет обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей", - сообщил заммэра.
Особое внимание будет на дезинфекцию территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.
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Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
"В проведении дезинфекции примут участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники", - сказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко применяются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петр БирюковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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