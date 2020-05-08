В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств пройдет в Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств пройдет в Москве в пятницу, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят масштабные дезинфекции города еженедельно, начиная с конца марта. Предстоящая будет уже седьмой по счету", - сказал Бирюков.

По его словам, главная цель - профилактика распространения коронавирусной инфекции.

"В рамках мероприятия будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Всего будет обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей", - сообщил заммэра.

Особое внимание будет на дезинфекцию территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

"В проведении дезинфекции примут участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором . Они совершенно безопасны для людей и животных, широко применяются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.