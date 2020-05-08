В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения

ТЕГЕРАН, 8 мая – РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали в результате землетрясения неподалеку от столицы Ирана, сообщил официальный представитель скорой помощи страны Моджтеба Халеди.
"Мужчина 60 лет погиб в результате травмы, полученной во время спасения бегством в округе Демавенд – Гиляванд", - сообщил Халеди.
Он добавил, что еще шесть человек получили травмы во время бегства. Слова Халеди приводит телекомпания IRIB.
Как сообщили ранее иранские сейсмологи, землетрясение магнитудой 5,1 произошло на границе провинций Тегеран и Мазендеран в ночь на пятницу, очаг залегал на глубине семь километров.