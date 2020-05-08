В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения

"Мужчина 60 лет погиб в результате травмы, полученной во время спасения бегством в округе Демавенд – Гиляванд", - сообщил Халеди.

Он добавил, что еще шесть человек получили травмы во время бегства. Слова Халеди приводит телекомпания IRIB.