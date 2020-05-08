Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Китайские исследователи обнаружили коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в семени инфицированных мужчин, говорится в докладе, опубликованном в медицинском журнале JAMA Network Open.
Врачи Вэйго Чжао и Шиси Чжан проверили образцы семени у 38 пациентов мужского пола в больнице города Шанцю в центральной части страны. Все обследуемые в возрасте от 15 до 59 лет были инфицированы коронавирусом.
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Как указывают авторы исследования, генетический материал SARS-CoV-2 в сперме шести человек (15,8% от всей группы), причем четыре из них находились в "острой стадии заражения".
По мнению экспертов, эти сведения не означают, что коронавирусом можно заразиться половым путем. "Это интересное открытие, но надо доказать, что в семени находится именно вирус, а не связанные с ним продукты", - заявил газете New York Times Стэнли Перлман, профессор микробиологии и иммунологии в университете Айовы. Он полагает, что речь может идти о фрагментах РНК, из которой состоит вирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.