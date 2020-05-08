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2020-05-08T00:56
https://ria.ru/20200508/1571129537.html
Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
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РИА Новости

Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна

00:54 08.05.2020 (обновлено: 00:56 08.05.2020)
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© AP Photo / Carolyn KasterCоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что недоволен отказом министерства юстиции США от дальнейшего уголовного преследования Майкла Флинна.
Ранее министерство юстиции США отказалось от уголовного преследования Флинна, который в 2017 году непродолжительное время занимал пост советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности. Флинн дважды сознался в даче ложных показаний ФБР, но затем пытался отказаться от признания вины.

"Министерство юстиции сбилось с пути. Однако же, карьерные сотрудники, пожалуйста, оставайтесь, потому что Америка в вас нуждается. Страна жаждет иметь честных, компетентных лидеров", - написал Коми в Twitter.

Президент Дональд Трамп уволил Коми за предполагаемые злоупотребления при расследовании в отношении экс-соперницы Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. После увольнения Коми первые лица минюста назначили спецпрокурора Роберта Мюллера, который два года расследовал предполагаемый "сговор Трампа с Россией" на выборах, но не нашел ему подтверждений. Мюллер организовал судебное преследование ряда бывших сотрудников Трампа, включая Флинна, которого обвинили в дезинформации ФБР о его разговорах с тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком. Впоследствии были опубликованы данные переписки внутри ФБР, из которой предположительно следовало, что агенты сознательно пытались вывести Флинна на ложные показания. На фоне этой публикации минюст отказался от дальнейшего преследования Флинна.
Президент Трамп в четверг назвал расследование против Флинна "изменой" и выразил надежду, что виновные понесут ответственность.
Майкл Флинн
1 мая, 02:45
Трамп заявил, что его бывший советник сможет вернуться в администрацию
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ФБРМайкл ФлиннДжеймс КомиМинистерство юстиции СШАРоберт МюллерСШАВ мире
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