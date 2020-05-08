В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая – РИА Новости. Власти Чили зафиксировали самое большое число заболевших коронавирусом за сутки – 1533 человека, следует из заявления минздрава страны.
Ранее высокое число подтвержденных случаев за сутки было зафиксировано 2 мая – 1427 человек.
Всего в стране заразились коронавирусом 24 581 человек, скончались 285.
В настоящее время больны 12 632 человека, из них в критическом состоянии 79 человек, 391 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Всего вылечилось 11 664 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.