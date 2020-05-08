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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T00:36
https://ria.ru/20200508/1571129391.html
В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19

00:36 08.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мая – РИА Новости. Власти Чили зафиксировали самое большое число заболевших коронавирусом за сутки – 1533 человека, следует из заявления минздрава страны.
Ранее высокое число подтвержденных случаев за сутки было зафиксировано 2 мая – 1427 человек.
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Всего в стране заразились коронавирусом 24 581 человек, скончались 285.
В настоящее время больны 12 632 человека, из них в критическом состоянии 79 человек, 391 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Всего вылечилось 11 664 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЧилиВ мире
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