В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19

Ранее высокое число подтвержденных случаев за сутки было зафиксировано 2 мая – 1427 человек.

Всего в стране заразились коронавирусом 24 581 человек, скончались 285.

В настоящее время больны 12 632 человека, из них в критическом состоянии 79 человек, 391 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.