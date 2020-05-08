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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T00:31
https://ria.ru/20200508/1571129319.html
В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567028658_0:177:3076:1908_1036x0_80_0_0_47d3bbfbc97a25e2f52186482b6b6dca.jpg
РИА Новости

В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений

00:31 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель в пустом классе
Учитель в пустом классе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Учитель в пустом классе. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил приостановить до 31 мая включительно посещение образовательных учреждений, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.
"Приостановить с 21 марта 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно) посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации", - говорится в документе.
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Также по 11 мая приостанавливается обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Добавляется, что учебный год будет завершен в соответствии с учебным планом конкретного учреждения. Образовательные организации сами примут решение, вводить ли режим свободного посещения дистанционных занятий.
Воробьев также поручил организовать для учеников первых-четвертых классов дежурные группы численностью не более 12 человек. Кроме того, школьники, имеющие право на обеспечение бесплатным питанием, должны будут получить продуктовые наборы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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