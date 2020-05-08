В Подмосковье приостановили посещение образовательных учреждений

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил приостановить до 31 мая включительно посещение образовательных учреждений, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.

"Приостановить с 21 марта 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно) посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций физической культуры и спорта с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации", - говорится в документе.

Также по 11 мая приостанавливается обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Добавляется, что учебный год будет завершен в соответствии с учебным планом конкретного учреждения. Образовательные организации сами примут решение, вводить ли режим свободного посещения дистанционных занятий.

Воробьев также поручил организовать для учеников первых-четвертых классов дежурные группы численностью не более 12 человек. Кроме того, школьники, имеющие право на обеспечение бесплатным питанием, должны будут получить продуктовые наборы.