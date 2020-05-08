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Религия и мировоззрение
2020-05-08T09:30
https://ria.ru/20200508/1571128294.html
Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
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РИА Новости

Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии

09:30 08.05.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСбор пожертвований на ремонт храма
Сбор пожертвований на ремонт храма
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Сельские, строящиеся и зарубежные храмы Русской православной церкви пострадают больше всего из-за сокращения церковных бюджетов на фоне запрета для прихожан посещать храмы, заявил РИА Новости настоятель столичного храма мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.
"Бюджет во всех храмах, где есть строгий карантин, "подвис". Прихожане переводят деньги, но их не хватает даже на зарплату сотрудникам. Явно будут проблемы со взносами храмов в епархиальные управления и Московскую патриархию. А это средства для учебных заведений, культурных, издательских и научных проектов", - сказал он.
По его словам, больше всего от сокращения доходов пострадают сельские храмы и те, которые строят или реставрируют, а также храмы за границей, потому что большую их часть содержат на средства из России.
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Говоря о ситуации в храме мученицы Татианы при МГУ, который расположен в минуте ходьбы от Московского Кремля, настоятель заявил, что ему скоро будет нечем платить зарплату сотрудникам.
"У нас "сезонный" храм: летом горожане разъезжаются, и поступлений нет. Поэтому во время Великого поста мы делаем накопления в фонд зарплаты для "худых" летних месяцев. Мы не сделали этих накоплений, а те, что были сделаны за Рождественский пост, уже потратили", - сказал Вигилянский.
Священник уверен, что если будет продлен карантин, штатных сотрудников придется переводить на полставки, несмотря на то, что храм – их основное место работы. Это коснется работников книжной и сувенирной лавок, издательства, певческой школы, уборщиц, ведь "храм большой – занято много людей".
"Мы еле разобрались с зарплатами сейчас, а в будущем не сможем платить. Также речь и о коммунальных платежах. Поэтому крах будет ощущаться летом и в первые дни осени, когда у нас накопятся миллионные долги", - подытожил настоятель.
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Ранее на сайте Русской православной церкви появился комментарий правового управления Московской патриархии, где отмечается, что руководители религиозных организаций "должны прикладывать максимальные усилия для сохранения сформировавшегося штата сотрудников". В частности, предлагается оформлять работникам отпуска без сохранения заработной платы или переводить работника, при его согласии, на неполный рабочий день с уменьшением зарплаты.
Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) после выхода рекомендаций правового управления заявил, что в сложных условиях эпидемии долг руководителей церковных организаций - выплачивать зарплату сотрудникам, пока есть средства. А увольнение, по его словам, "самый последний вариант".
В свою очередь руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) Роман Силантьев пояснил РИА Новости, что из-за недостатка финансирования в учреждениях РПЦ идут массовые сокращения персонала. Однако, по мнению эксперта, "армия безработных" из-за этого на рынке труда не появится, поскольку многие были заняты при храмах частично.
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Стать "соучастником жертвы". За что мы платим в церкви
32846214
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Религия и мировоззрениеКоронавирус и вераРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ВигилянскийРусская православная церковьРоман СилантьевОбщество
Популярные комментарии
Да ладно, не оскудеет рука подающего. Плюс РПЦ один из крупнейших собственников земель и объектов недвижимости, плюс право выдачи акцизов на табачные изделия, плюс золото. Скорее мы все обеднеем, чем эта корпорация
8 мая, 09:32
просто Блондинка
1500001
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