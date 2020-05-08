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2020-05-08T12:32
https://ria.ru/20200508/1571122339.html
Виктор Гришин: ЕГЭ объективен относительно других форм экзаменов
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РИА Новости

Виктор Гришин: ЕГЭ объективен относительно других форм экзаменов

12:00 08.05.2020 (обновлено: 12:32 08.05.2020)
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© Фото : пресс-служба РЭУ им. ПлехановаРектор Российского экономического университет им. Плеханова Виктор Гришин
Ректор Российского экономического университет им. Плеханова Виктор Гришин
© Фото : пресс-служба РЭУ им. Плеханова
Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, все российские вузы планируют провести приемную кампанию. О том, как идет подготовка к ней в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова, рассказал в интервью РИА Новости ректор вуза Виктор Гришин. Он также ответил на вопросы о том, как вуз справился с переходом на дистанционное образование, какие новые учебные программы откроются в этом году, и прокомментировал результаты, которые показал РЭУ имени Г.В. Плеханова в рейтинге THE.
— Виктор Иванович, какой в целом ожидаете наплыв абитуриентов в этом году? Какой конкурс прогнозируете?
— Наверное, сегодня это один из самых сложных вопросов. С одной стороны, прием документов в дистанционной форме должен расширить возможности поступления для поступающих из разных регионов без особых финансовых затрат. С другой стороны, текущая эпидемиологическая ситуация может привести к тому, что иногородние поступающие побоятся приезжать в Москву для обучения. Очень надеемся, что их не просто будет не меньше, чем в 2019 году, но даже станет больше, и конкурсная ситуация сохранится на уровне 37-40 человек на место на бюджете.
— Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил о том, что ждет всплеска интереса абитуриентов к биологическому факультету из-за пандемии коронавирусной инфекции. На ваш взгляд, на какие из специальностей в Плехановке может вырасти конкурс в нынешних условиях?
— Действительно, в связи с пандемией ситуация на рынке труда меняется, появляются и оказываются востребованными новые профессии. И теперь они будут гораздо быстрее приходить на смену старым. Как мы видим, основным трендом сегодня становится ускоренная цифровизация большинства сфер деятельности. Это касается не только образования и здравоохранения, но и деятельности банков, управленческих структур, многих коммерческих организаций.
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Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии
На мой взгляд, в этом году увеличится спрос на специальности, связанные с цифровой экономикой. У нас они в большей части сконцентрированы в Институте цифровой экономики и информационных технологий. Это "Прикладная математика и информатика", где мы в этом году открываем новую программу "Цифровая экономика и большие данные". Это "Информационная безопасность", где будет вестись прием на программу "Информационно-аналитические системы финансового мониторинга".
Отдельно хочу сказать об интернет-торговле, которая в ситуации пандемии показала свою эффективность и востребованность. Безусловно, она будет и дальше бурно развиваться, так как стиль жизни и потребления людей во многом поменяется. В этой связи на направлении подготовки "Торговое дело" в этом году мы открываем новую программу "Цифровые технологии в торговле и логистике", которая тоже, на наш взгляд, будет пользоваться теперь повышенным спросом.
— Планируются ли какие-то новшества для тех, кто будет поступать к вам в этом году? Откроются ли какие-то новые направления подготовки?
— В 2020 году мы не будем открывать новые направления подготовки, а вот ряд новых программ (профилей) будут предложены абитуриентам. Это, как я уже сказал, профили бакалавриата "Цифровая экономика и большие данные", "Экспертиза, оценка и менеджмент товаров", "Цифровые технологии в торговле и логистике", "Таможенная экспертиза и товарный консалтинг", а также программы магистратуры "Управление финансами в госсекторе", "Корпоративные стратегии на фондовом рынке".
Новшества во время приемной кампании будут связаны с переходом на дистанционную подачу заявлений, прохождения вступительных испытаний и зачисления. Кроме того, наш университет является одним из 53 вузов, который включен в пилотный суперсервис "Поступай онлайн". Это должно позволить будущим абитуриентам подавать документы в университет через портал госуслуг.
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— Несмотря на перенос выпускных экзаменов у школьников, до начала приемной кампании осталось немного времени. Многие вузы заявили о том, что готовятся провести ее в дистанционном формате. Какие планы по приемной кампании у вас? Насколько Плехановка готова к приемной кампании в удаленном формате?
— Мы достаточно быстро адаптировались к дистанционной работе. С 6 мая мы проводим заключительный этап Плехановской олимпиады школьников в дистанционном формате. Кроме этого, мы уже четыре года применяем онлайн-подачу документов на поступление, используя университетскую информационную систему "Кабинет абитуриента".
Планы по приемной кампании – это всегда привлечение наиболее талантливых и сильных абитуриентов, которые способны развиваться сами и развивать нас. Если мы смогли перестроить образовательный процесс, переведя его в дистанционный формат, то и с приемной кампанией справимся.
— Говоря о дистанционном формате, не могу не спросить, как прошел у РЭУ переход на удаленное обучение? Насколько сложно это было? Были ли трудности с переводом в дистант каких-то конкретных дисциплин? Насколько готовы оказались преподаватели? Студенты?
— Отвечая на этот вопрос, можно сказать: если у вас нет проблем, значит, у вас нет дистанта. Решение проблем происходило поэтапно, да и сами проблемы были разноплановыми.
Первый блок проблем – инструментальный. Преподаватели провели ревизию имеющихся у них технических средств, и первые две недели были посвящены овладению новым инструментарием.
Второй блок проблем – методический. Преподаватели столкнулись с тем, что необходимо методически переформатировать учебные материалы, загрузить их в новый дистанционный формат.
И третий блок проблем, возможно, самый сложный — психологический. Профессуре пришлось перейти определенный психологический барьер при переходе на дистант. Профессия преподавателя сродни актерской. Профессор без студенческой аудитории чувствует себя, как артист перед пустым зрительным залом. Частично эту нехватку живого общения компенсируют занятия в формате вебинаров.
Многие преподаватели уже имели большой опыт проведения дистанционных занятий, поэтому основное внимание было уделено выбору удобной платформы. Сейчас практически все виды аудиторной работы — дискуссии, мозговой штурм, проектные сессии, групповые презентации, деловые игры — преподаватели проводят в виртуальном пространстве.
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Что касается студентов, то, с одной стороны, они относятся к поколению Z, молодые прогрессивные пользователи интернета и различных гаджетов. Технические аспекты не вызвали у ребят никаких затруднений, им даже было интересно апробировать новые форматы проведения занятий. С другой стороны, студенты признаются, что им пришлось выполнять больший объем заданий и больше прикладывать самостоятельных усилий к освоению учебных курсов.
— Как будете использовать накопленный опыт по организации удаленного обучения? Не планируете за счет его организовать учебу заочного отделения?
— Накопленный опыт, несомненно, будет использован. Мы не считаем, что дистанционные образовательные технологии подходят только для заочной формы обучения. РЭУ не осуществляет набор на образовательные программы, реализуемые по заочной форме обучения. Дистанционные технологии прекрасно впишутся в наши образовательные программы, реализуемые по очной и вечерней формам. Главное здесь – найти правильный баланс форматов.
— Предлагали ли своим студентам разъехаться из общежитий по домам? Многие ли уехали? Как организована жизнь тех, кто остался?
— Мы объявили студентам об их праве остаться в общежитии или покинуть его на время дистанционного обучения. На 1 мая разъехались по домам чуть меньше половины студентов – это около тысячи человек.
Но в общежитиях РЭУ еще с конца февраля отменен проход на территорию гостей и сторонних посетителей, проводится ежедневная дезинфекция, размещены антисептики для рук, проводится ежедневный контроль температуры.
В каждом общежитии оборудованы специально отведенные помещения для самоизоляции обучающихся в случае наличия острого заболевания, нанесена разметка для соблюдения социального дистанцирования в полтора-два метра.
Также мы позаботились и о возможности обучения студентов в дистанционном формате — в каждом общежитии оборудованы специальные классы для учебы и самостоятельной работы с рассадкой на расстоянии более двух метров.
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Большинство иностранных студентов предпочли остаться, не возвращаться домой. Они учатся вместе с остальными студентами в дистанционном формате. Для иностранных стажеров организована выплата стипендий на карточки без необходимости посещать кассу, а наиболее нуждающимся иностранным стажерам и студентам мы предоставляем продуктовые наборы за счет университета.
— Скоро студентам предстоит сдавать сессию, госэкзамены, защищать ВКР. В каком формате пройдут эти экзамены в Плехановке? Все ли можно перевести в дистанционную форму? Планируете ли на каких-то направлениях подготовки отказаться от заключительного экзамена и оставить только защиту выпускной работы?
— Учебный процесс в нашем университете уже много лет построен по модульному принципу. Учебный год разделен не на два традиционных семестра, а на четыре модуля и, соответственно, четыре сессии. В апреле в университете уже прошла весенняя сессия с использованием дистанционных технологий. Зачеты и экзамены студенты сдавали в электронной информационно-образовательной среде университета с использованием личного кабинета, что решило проблему идентификации личности. Защиты курсовых работ, междисциплинарных проектов и отчетов по практикам проводились в формате вебинаров. В целом проблем с проведением сессии не возникало.
В дистанционной форме планируем провести и государственную итоговую аттестацию. Что касается отказа от заключительного госэкзамена, то в соответствии с решением Ученого совета аттестационные испытания пройдут в форме защиты выпускной квалификационной работы. Исключением являются только направления подготовки по юриспруденции, поскольку для них экзамен предусмотрен стандартом.
— Нет ли планов по переносу госэкзаменов и защит на сентябрь?
— Перенос не планируется, аттестация пройдет согласно учебным планам, но в дистанционном формате.
— На носу выпускные экзамены и в школах. Как вы оцениваете такой формат аттестации, как ЕГЭ? Насколько он объективен и эффективен, на ваш взгляд?
— Формат ЕГЭ уже прочно вошел в нашу жизнь. Именно ЕГЭ дает возможность детям из разных регионов поступать в ведущие университеты страны, подавать документы в пять вузов и максимально использовать свои шансы на поступление.
По поводу объективности — у любой формы итоговой аттестации нет стопроцентной объективности, но мне кажется, что ЕГЭ все-таки в большей степени объективен относительно других форм итоговой аттестации. Последние пять лет мы наблюдаем такую тенденцию, что те, кто сдает ЕГЭ на очень высокие баллы, столь же успешно учатся в университете. С другой стороны, есть и такой момент, что подготовка к ЕГЭ осуществляется только по тем предметам, которые необходимы для поступления. Снижается изучение других дисциплин, и это, как мне кажется, несколько сужает кругозор школьников.
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— Будете ли вводить дополнительные условия при поступлении призеров Всероссийской олимпиады школьников из-за признания призерами всех, кто набрал проходной балл на региональном этапе олимпиады в этом году?
— То, что сейчас предлагается в качестве дополнительных условий для призеров, является точкой зрения отдельных вузов. На данный момент мы не планируем дополнительных условий, поскольку университет не вправе устанавливать ограничения, которые не приняты на законодательном уровне, это может нарушить права абитуриентов.
— Какие направления обучения сейчас наиболее востребованы среди студентов и абитуриентов вашего вуза?
— В нашем университете всегда востребованы в большей мере экономические и гуманитарные направления и специальности, где конкурс на бюджетные места превышает 40 человек на место и наибольшее количество поступающих на внебюджетной основе. Но в последние несколько лет сложилась тенденция к увеличению востребованности направлений, связанных с информационными технологиями. Средний балл на эти направления постоянно увеличивается, и в 2019 году достиг 90 баллов по одному предмету. Востребованность тех или иных направлений подготовки и специальностей, конечно же, объясняется будущим трудоустройством наших выпускников и во многом определяет конкурс на эти направления.
— Недавно был опубликован рейтинг TНE, посвященный оценке влияния вузов на процесс реализации целей устойчивого развития (ЦУР), сформулированных Организацией Объединенных Наций на период до 2030 года. РЭУ имени Г.В. Плеханова показал в этом рейтинге один из самых высоких результатов среди российских вузов. С чем вы это связываете?
— В общем рейтинге мы заняли 91 место и оказались среди трех российских вузов, попавших в топ-100 данного рейтинга. ООН сформулировала 17 целей устойчивого развития, мы подали сведения по шести из них и по всем смогли войти в итоговые рейтинги, при этом по четырем целям из шести мы также оказались в топ-100. Больше всего мы гордимся результатом по цели "Качественное образование". Британский рейтинг THE высоко оценил усилия РЭУ имени Г.В. Плеханова по обеспечению всеохватного и справедливого качественного образования, отдав нам третье место в мире (Из 676 вузов – Прим. ред.) и первое место в России. Мы подавали также сведения о нашем детском саде, школах, лицее, техникумах и колледжах, услугах дополнительного образования, которое охватывает все возрастные категории.
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РЭУ имени Г.В. Плеханова также вошел в топ-20 вузов мира по цели "Мир, правосудие и эффективные институты", заняв 17 место в мире из 453. Большая часть исследований ученых нашего университета посвящена решению этих задач, связанных с построением миролюбивого и открытого общества и обеспечением доступа к правосудию для всех, что и подразумевает эта цель. Выполняются такие исследования в интересах органов всех ветвей власти, включая исследования по экономической безопасности, построению гражданского общества, эффективности различных общественных институтов.
— Почему классические университеты показали не столь высокий результат? Как вы можете объяснить то, что технические вузы заняли более высокие позиции в этом рейтинге?
— В значительной мере такой результат объясняется методологией рейтинга. Многие рейтинги академичны по своей природе, большое внимание уделяют наукометрии, патентам, доходам от НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – Прим. ред.). Рейтинг же устойчивого развития больше ориентирован на общечеловеческие гуманитарные цели — ликвидация нищеты и голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, достойная работа и экономический рост, ответственное потребление и производство. В этом смысле сильные университеты, входящие в верхние строчки академических рейтингов, заняли более скромные позиции в этом рейтинге.
Возможно, технические или как мы – социально-гуманитарные вузы, а также региональные вузы, которые в академических рейтингах занимают более скромные позиции, смогли ярче и четче продемонстрировать свои усилия именно в тех направлениях своей деятельности, которые обозначены целями ООН.
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Навигатор абитуриентаРЭУ имени Г. В. ПлехановаВиктор СадовничийООНИнтервью - Авторы
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