"Долго мы не протянем": удар эпидемии по "третьему сектору"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Одинокие старики в домах престарелых, тяжелобольные люди, нуждающиеся семьи — в свое время многим из них в трудную минуту протянули руку помощи благотворительные организации. Но в условиях самоизоляции поддержка необходима самим фондам: работы значительно прибавилось, а пожертвования упали. Чтобы удержаться на плаву и не оставить подопечных наедине с их проблемами, НКО по всей стране объединили усилия, организовав массовые акции. Однако этого мало.

"Доноры"

Краснодарская организация "Синяя птица" помогает детям с инвалидностью, пожилым людям, бедствующим семьям. Сейчас число подопечных резко возросло, отмечает руководитель фонда Александра Вандышева. "Много ситуаций, когда главный кормилец в семье остался без работы, а нужно сводить концы с концами, да еще и обеспечивать больного ребенка медикаментами. Люди, которым мы обычно помогали с лекарствами, теперь в первую очередь нуждаются в еде. Хотя раньше у нас запросов на продукты вообще не было".

В первые две недели карантина пожертвования упали почти на 70 процентов. В таком положении оказалось большинство российских фондов. Поэтому они решили сообща обратить внимание на проблему. Большой отклик вызвал флешмоб "Если не будет фондов": благотворители разного профиля рассказывали в соцсетях, что случится с их подопечными, если они не смогут работать в прежнем режиме. Еще одна массовая акция — "Рубль в день" фонда "Нужна помощь", который поддерживает множество некоммерческих организаций по всей стране. Смысл в том, чтобы люди жертвовали совсем небольшие суммы, но регулярно, это создавало бы подушку безопасности и помогало НКО оставаться на плаву. "Мы стараемся участвовать во всех акциях. Ситуацию более-менее удалось стабилизировать", — говорит Вандышева.

Какие-то программы пришлось адаптировать под удаленную работу. "У нас есть центр развития, где дети с особенностями проходят различные обучающие курсы. Теперь они в онлайне. Сначала для детей это было в новинку, но преподаватель знает, как найти подход, — объясняет Александра. — К занятиям подключились те, кому раньше неудобно было приезжать в центр. Скорее всего, оставим такой формат и потом".

"Синяя птица" держится благодаря "донорам", которые постоянно помогали фонду и до пандемии. А вот новых жертвователей в нынешних условиях привлечь сложно. "Пока обходимся без увольнений, зарплаты удается сохранить. Сотрудники работают в разы больше, чем обычно. Но долго мы так не протянем", — переживает руководитель.

"Нужно подождать"

Московский фонд "Живой", помогающий взрослым тяжелобольным с лечением и реабилитацией, на время сменил приоритеты: в организацию ежедневно поступают заявки на помощь из регионов, где в больницах не хватает средств индивидуальной защиты.

"Вообще, мы занимаемся только вопросами медицины — помогаем с препаратами, если у семьи нет возможности их купить. Или с реабилитацией. Когда-то у нас была программа помощи больницам очень узкой направленности, из регионов запросов практически не было. А сейчас ситуация изменилась, работы очень много. На средства защиты мы вначале объявили сбор в три миллиона рублей. Думали, не соберем. Но акция вызвала огромный отклик. В результате установили планку в 50 миллионов", — рассказывает директор фонда Виктория Агаджанова.

На сегодняшний день удалось собрать около восемнадцати миллионов рублей. "А потратили на средства защиты уже больше двадцати", — уточняет собеседница. Удалось это в том числе за счет заначки, которая была у фонда.

Всего в организации работают четверо сотрудников. "Двое на удаленке. Другие выезжают на склады, формируют посылки, организуют отправку, — говорит Агаджанова. — За апрель мы привлекли в разы больше средств, чем в другие месяцы. Обычно собираем около трех миллионов".

А вот с адресными пожертвованиями дела пока не очень. "Больницы одну за другой переводят в статус инфекционных, многие на карантине. У пациентов даже нет возможности пройти реабилитацию".

По словам Агаджановой, число подопечных сократилось. "Если и получится найти деньги, это еще не значит, что человек попадет на лечение. Нужно подождать. Но обращаться к нам продолжают. Только характер просьб скорректировался. К примеру, просят посоветовать медцентры, где могут проконсультировать удаленно. За годы работы у нас сложилась экспертная база, так что информационную поддержку по-прежнему оказываем активно".

"Держимся пока"

Санкт-петербургская организация "Перспективы", помогающая семьям, где есть дети с тяжелой инвалидностью, также перестроилась на время эпидемии. "Закрыли центры дневного пребывания, в которых родители могли оставить детей на день и забрать вечером. Еще у нас есть дома сопровождаемого проживания: там сотрудники круглосуточно ухаживают за детьми с серьезными нарушениями, давая родителям возможность сделать неотложные дела, поправить здоровье. Они тоже пока пустуют", — перечисляет в беседе с агентством директор по внешним связям Светлана Мамонова.

Волонтеры "Перспектив" в "мирное" время работали и в интернатах. "Когда все только началось, запретили посещение. Мы принялись добиваться, чтобы наших туда впустили. Ведь в интернатах рук не хватает. Там живут очень уязвимые люди, за ними нужен постоянный уход. Долго шли переговоры. В итоге удалось достучаться. Мы организовали для волонтеров личный транспорт, чтобы они не рисковали и не пользовались общественным, — говорит Мамонова. — Также переключились на надомное обслуживание: обзваниваем подопечных, уточняем, что нужно. Одни просят посидеть с ребенком, другие — привезти продукты. Подключились и к помощи пожилым — сейчас на это большой запрос".

Как и другие сотрудники благотворительных организаций, Светлана Мамонова констатирует: нагрузка увеличилась в разы, а денег хватит буквально на пару месяцев. Но она не теряет оптимизма: "Пока все хорошо, держимся. Люди видят, как мы работаем, и не оставляют нас".

Терапия и лечение

Как изменилась в период пандемии поддержка ВИЧ-положительных, мы спросили замдиректора благотворительного фонда "Гуманитарное действие" Алексея Лахова из Санкт-Петербурга. "Пришлось приостановить работу низкопороговых пунктов профилактики ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний. В докарантинное время у нас каждый будний день действовали два мобильных пункта. Сейчас, к сожалению, они закрыты".

Лахов сетует, что подопечные фонда не всегда могут попасть на прием к врачу по сопутствующим заболеваниям, связанным с ВИЧ. "В Петербурге, например, пациенты с гепатитом В как минимум до 12 мая лишены доступа к жизненно важному для них препарату "Энтекавир" и вынуждены покупать его за свой счет".

Сотрудники фонда помогают пациентам СПИД-центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области получать антиретровирусную терапию: организовали почтовую, курьерскую доставку, развозят на личных авто. "Еще доставляем лекарства пациентам Городской наркологической больницы и в стационар отделения гнойной хирургии Городской больницы № 14, в реабилитационные центры для наркозависимых", — перечисляет Алексей.

В фонде активно осваивают онлайн-консультации. В апреле специалисты взяли на медико-социальное сопровождение 83 человека с ВИЧ. По словам Лахова, такого притока раньше не было.

Меры поддержки

Чтобы как-то продержаться, организации объединяются и устраивают массовые акции — пока это единственный способ привлечь внимание к проблемам НКО. Так, ОНФ совместно с Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" и Ассоциацией волонтерских центров запустили агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помочь другим в период эпидемии коронавируса. В рамках акции "Мы вместе" любой желающий может предложить свою помощь, а нуждающийся — получить. Но общественники переживают: этого недостаточно. Руководители фондов задаются вопросом, почему до сих пор не приняты конкретные меры по поддержке НКО в условиях пандемии.

В конце апреля в формате видеоконференции Владимир Путин обсуждал с участниками общероссийской акции "Мы вместе" вопросы помощи социально ориентированным организациям. Президент поручил правительству "определить четкие и понятные критерии предоставления поддержки для НКО". Путин подчеркнул, что они должны быть сопоставимы с теми мерами, которые уже приняты в отношении предприятий малого и среднего бизнеса: "В том числе это касается и отсрочки на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные фонды, а также отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества".