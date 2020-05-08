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2020-05-08T08:00
https://ria.ru/20200508/1571118982.html
"Долго мы не протянем": удар эпидемии по "третьему сектору"
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РИА Новости

"Долго мы не протянем": удар эпидемии по "третьему сектору"

08:00 08.05.2020
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© Фото : страница фонда "Перспективы" во ВконтактеВолонтер благотворительного фонда "Перспективы" собрался войти в режим обсервации
Волонтер благотворительного фонда Перспективы собрался войти в режим обсервации
© Фото : страница фонда "Перспективы" во Вконтакте
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Одинокие старики в домах престарелых, тяжелобольные люди, нуждающиеся семьи — в свое время многим из них в трудную минуту протянули руку помощи благотворительные организации. Но в условиях самоизоляции поддержка необходима самим фондам: работы значительно прибавилось, а пожертвования упали. Чтобы удержаться на плаву и не оставить подопечных наедине с их проблемами, НКО по всей стране объединили усилия, организовав массовые акции. Однако этого мало.

"Доноры"

Краснодарская организация "Синяя птица" помогает детям с инвалидностью, пожилым людям, бедствующим семьям. Сейчас число подопечных резко возросло, отмечает руководитель фонда Александра Вандышева. "Много ситуаций, когда главный кормилец в семье остался без работы, а нужно сводить концы с концами, да еще и обеспечивать больного ребенка медикаментами. Люди, которым мы обычно помогали с лекарствами, теперь в первую очередь нуждаются в еде. Хотя раньше у нас запросов на продукты вообще не было".
В первые две недели карантина пожертвования упали почти на 70 процентов. В таком положении оказалось большинство российских фондов. Поэтому они решили сообща обратить внимание на проблему. Большой отклик вызвал флешмоб "Если не будет фондов": благотворители разного профиля рассказывали в соцсетях, что случится с их подопечными, если они не смогут работать в прежнем режиме. Еще одна массовая акция — "Рубль в день" фонда "Нужна помощь", который поддерживает множество некоммерческих организаций по всей стране. Смысл в том, чтобы люди жертвовали совсем небольшие суммы, но регулярно, это создавало бы подушку безопасности и помогало НКО оставаться на плаву. "Мы стараемся участвовать во всех акциях. Ситуацию более-менее удалось стабилизировать", — говорит Вандышева.
© Фото : страница фонда "Синяя птица" во ВконтактеСотрудники фонда "Синяя птица" помогают старикам, проживающим в социальных приютах
Сотрудники фонда Синяя птица помогают старикам, проживающим в социальных приютах
© Фото : страница фонда "Синяя птица" во Вконтакте
Сотрудники фонда "Синяя птица" помогают старикам, проживающим в социальных приютах
Какие-то программы пришлось адаптировать под удаленную работу. "У нас есть центр развития, где дети с особенностями проходят различные обучающие курсы. Теперь они в онлайне. Сначала для детей это было в новинку, но преподаватель знает, как найти подход, — объясняет Александра. — К занятиям подключились те, кому раньше неудобно было приезжать в центр. Скорее всего, оставим такой формат и потом".
"Синяя птица" держится благодаря "донорам", которые постоянно помогали фонду и до пандемии. А вот новых жертвователей в нынешних условиях привлечь сложно. "Пока обходимся без увольнений, зарплаты удается сохранить. Сотрудники работают в разы больше, чем обычно. Но долго мы так не протянем", — переживает руководитель.

"Нужно подождать"

Московский фонд "Живой", помогающий взрослым тяжелобольным с лечением и реабилитацией, на время сменил приоритеты: в организацию ежедневно поступают заявки на помощь из регионов, где в больницах не хватает средств индивидуальной защиты.
"Вообще, мы занимаемся только вопросами медицины — помогаем с препаратами, если у семьи нет возможности их купить. Или с реабилитацией. Когда-то у нас была программа помощи больницам очень узкой направленности, из регионов запросов практически не было. А сейчас ситуация изменилась, работы очень много. На средства защиты мы вначале объявили сбор в три миллиона рублей. Думали, не соберем. Но акция вызвала огромный отклик. В результате установили планку в 50 миллионов", — рассказывает директор фонда Виктория Агаджанова.
© Фото : страница фонда "Живой" во ВконтанктеВрачи получили средства индивидуальной защиты
Врачи получили средства индивидуальной защиты
© Фото : страница фонда "Живой" во Вконтанкте
Врачи получили средства индивидуальной защиты
На сегодняшний день удалось собрать около восемнадцати миллионов рублей. "А потратили на средства защиты уже больше двадцати", — уточняет собеседница. Удалось это в том числе за счет заначки, которая была у фонда.
Всего в организации работают четверо сотрудников. "Двое на удаленке. Другие выезжают на склады, формируют посылки, организуют отправку, — говорит Агаджанова. — За апрель мы привлекли в разы больше средств, чем в другие месяцы. Обычно собираем около трех миллионов".
А вот с адресными пожертвованиями дела пока не очень. "Больницы одну за другой переводят в статус инфекционных, многие на карантине. У пациентов даже нет возможности пройти реабилитацию".
По словам Агаджановой, число подопечных сократилось. "Если и получится найти деньги, это еще не значит, что человек попадет на лечение. Нужно подождать. Но обращаться к нам продолжают. Только характер просьб скорректировался. К примеру, просят посоветовать медцентры, где могут проконсультировать удаленно. За годы работы у нас сложилась экспертная база, так что информационную поддержку по-прежнему оказываем активно".
© Фото : страница фонда "Живой" во ВконтанктеВиктория Агаджанова
Виктория Агаджанова
© Фото : страница фонда "Живой" во Вконтанкте
Виктория Агаджанова

"Держимся пока"

Санкт-петербургская организация "Перспективы", помогающая семьям, где есть дети с тяжелой инвалидностью, также перестроилась на время эпидемии. "Закрыли центры дневного пребывания, в которых родители могли оставить детей на день и забрать вечером. Еще у нас есть дома сопровождаемого проживания: там сотрудники круглосуточно ухаживают за детьми с серьезными нарушениями, давая родителям возможность сделать неотложные дела, поправить здоровье. Они тоже пока пустуют", — перечисляет в беседе с агентством директор по внешним связям Светлана Мамонова.
Волонтеры "Перспектив" в "мирное" время работали и в интернатах. "Когда все только началось, запретили посещение. Мы принялись добиваться, чтобы наших туда впустили. Ведь в интернатах рук не хватает. Там живут очень уязвимые люди, за ними нужен постоянный уход. Долго шли переговоры. В итоге удалось достучаться. Мы организовали для волонтеров личный транспорт, чтобы они не рисковали и не пользовались общественным, — говорит Мамонова. — Также переключились на надомное обслуживание: обзваниваем подопечных, уточняем, что нужно. Одни просят посидеть с ребенком, другие — привезти продукты. Подключились и к помощи пожилым — сейчас на это большой запрос".
© Фото : страница фонда "Перспективы" во ВконтактеВолонтеры фонда "Перспективы"
Волонтеры фонда Перспективы
© Фото : страница фонда "Перспективы" во Вконтакте
Волонтеры фонда "Перспективы"
Как и другие сотрудники благотворительных организаций, Светлана Мамонова констатирует: нагрузка увеличилась в разы, а денег хватит буквально на пару месяцев. Но она не теряет оптимизма: "Пока все хорошо, держимся. Люди видят, как мы работаем, и не оставляют нас".

Терапия и лечение

Как изменилась в период пандемии поддержка ВИЧ-положительных, мы спросили замдиректора благотворительного фонда "Гуманитарное действие" Алексея Лахова из Санкт-Петербурга. "Пришлось приостановить работу низкопороговых пунктов профилактики ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний. В докарантинное время у нас каждый будний день действовали два мобильных пункта. Сейчас, к сожалению, они закрыты".
Лахов сетует, что подопечные фонда не всегда могут попасть на прием к врачу по сопутствующим заболеваниям, связанным с ВИЧ. "В Петербурге, например, пациенты с гепатитом В как минимум до 12 мая лишены доступа к жизненно важному для них препарату "Энтекавир" и вынуждены покупать его за свой счет".
Работа аптеки
5 мая, 08:00Распространение нового коронавируса
Как выжить оставшимся без лекарств тяжелобольным
Сотрудники фонда помогают пациентам СПИД-центров Санкт-Петербурга и Ленинградской области получать антиретровирусную терапию: организовали почтовую, курьерскую доставку, развозят на личных авто. "Еще доставляем лекарства пациентам Городской наркологической больницы и в стационар отделения гнойной хирургии Городской больницы № 14, в реабилитационные центры для наркозависимых", — перечисляет Алексей.
В фонде активно осваивают онлайн-консультации. В апреле специалисты взяли на медико-социальное сопровождение 83 человека с ВИЧ. По словам Лахова, такого притока раньше не было.

Меры поддержки

Чтобы как-то продержаться, организации объединяются и устраивают массовые акции — пока это единственный способ привлечь внимание к проблемам НКО. Так, ОНФ совместно с Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" и Ассоциацией волонтерских центров запустили агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помочь другим в период эпидемии коронавируса. В рамках акции "Мы вместе" любой желающий может предложить свою помощь, а нуждающийся — получить. Но общественники переживают: этого недостаточно. Руководители фондов задаются вопросом, почему до сих пор не приняты конкретные меры по поддержке НКО в условиях пандемии.
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
30 апреля, 15:59
Путин призвал предоставить НКО дополнительные меры поддержки
В конце апреля в формате видеоконференции Владимир Путин обсуждал с участниками общероссийской акции "Мы вместе" вопросы помощи социально ориентированным организациям. Президент поручил правительству "определить четкие и понятные критерии предоставления поддержки для НКО". Путин подчеркнул, что они должны быть сопоставимы с теми мерами, которые уже приняты в отношении предприятий малого и среднего бизнеса: "В том числе это касается и отсрочки на шесть месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные фонды, а также отсрочки платы за аренду государственного и муниципального имущества".
Сотрудники НКО очень ждут, когда все эти предложения закрепят законодательно.
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Популярные комментарии
Ничего не выйдет, к сожалению...Крабовый заводик Собчак и трудоустройство мигрантов на стройках гораздо важнее...
8 мая, 09:21
Sergey Zavaliy
1501006
Социальные вопросы Государство должно решать напрямую, а не через фонды! При Царях соцзащищённость была выше, чем сейчас. Вдова Ульянова, мать террориста, после смерти мужа, на его пенсию смогла выучить детей за границей! Кагалу нынешнему, россияне, особенно Православные, не нужны!!!
8 мая, 12:26
Евгений Нестеров
510004
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