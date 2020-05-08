Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-08T06:46
https://ria.ru/20200508/1571116264.html
Участники Guns N' Roses превратили один из своих хитов в книгу для детей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571116979_0:546:2061:1705_1036x0_80_0_0_11cd7bb632a6950a591465ad677aaeaf.jpg
РИА Новости

Участники Guns N' Roses превратили один из своих хитов в книгу для детей

06:45 08.05.2020 (обновлено: 06:46 08.05.2020)
58
© Фото : Jimmy Patterson BooksОбложка книги Guns N' Roses "Sweet Child o' Mine"
Обложка книги Guns N' Roses Sweet Child o' Mine
© Фото : Jimmy Patterson Books
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Участники из американской хард-рок группы Guns N' Roses создали из своего хита "Sweet child o' mine" детскую книгу с иллюстрациями. Над изданием работал писатель Джеймс Паттерсон и художница Дженнифер Зивойн, сообщает Billboard.
Автор серии романов об инспекторе Алексе Кроссе, который оказался давним поклонником рокеров, преобразовал текст этой песни в рассказ о приключениях двух сестер Майи и Натальи, которых воспитывают рок-музыканты. Прототипами главных героинь стала дочь и племянница менеджера Guns N' Roses Фернандо Лебеиса.
"Я очень рад сотрудничать с группой и превратить их хит в добрую сказку. Уверен, что историю "Sweet child o' mine" понравится читать детям, а, возможно, и напевать вместе с родителями", — прокомментировал Паттерсон.
Издание должно поступить в продажу 1 сентября этого года. Предварительный заказ доступен уже сейчас.
Песня "Sweet child o' mine" из дебютного альбома группы "Appetite for destruction" была выпущена в 1988 году. Какое-то время она занимала первое место в престижном хит-параде Billboard Hot 100.
Американский парикмахер Джонатан Ван Несс
11 января, 05:33Культура
Скандальный парикмахер Джонатан Ван Несс написал книгу для детей
000000
КультураКнигиНовости культурыGuns N' Roses
Рекомендуем
Вид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек
Кейт Бланшетт на церемонии вручения ежегодной кинопремии Золотой глобус
СМИ: Кейт Бланшетт может сняться в фильме по игре "Borderlands"
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
Автор романов Стивен Кинг на Book Expo America. 1 июня 2017
Стивен Кинг объяснил, почему на карантине многие любят читать страшилки
Аудиокнига Маленькие герои большой войны
Фонд Оксаны Федоровой выпустил аудиокнигу о подвигах детей в годы войны
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
На Чукотке решают вопрос о тестировании пассажиров перед вылетом в регион
Павильон России, сады биеннале, Венеция
Проект России на Венецианской архитектурной биеннале переходит в онлайн
Ольга Бузова - Давай останемся дома
Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
Спектакль Веселый солдат Московского Губернского театра в рамках проекта Большие гастроли-онлайн
Десять миллионов зрителей посмотрели спектакли проекта "Большие гастроли"
Въезд на территорию ФГБУК Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации в Москве
Главой Госфильмофонда назначена Елена Филатова
Кадр из клипа группы Little Big Hypnodancer
Участники Little big представили новую песню Hypnodancer
Кадр из сериала Космические войска
Стив Карелл создает "Космические войска" в трейлере нового сериала
Британский актер Рэйф Файнс на мировой премьере нового фильма о Джеймсе Бонде Spectre в Королевском Альберт-Холле
СМИ узнали, что Рэйф Файнс сыграет злую директрису в мюзикле "Матильда"
Праздничный вечер С Днем Победы
Телеканал "Россия" проведет в День Победы праздничный вечер
Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения
Ким Кардашьян высмеяли в Сети за "забытые" пальцы в волосах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Мексиканская авиакомпания Interjet перешла на российские самолеты
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
00:27Роспотребнадзор разъяснил снятие ограничений на занятия спортом на улице
00:22В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
00:19Россиян планируют вывезти на родину с Пхукета 15 мая
00:12Россиян планируют вывезти на родину из Сицзяо 13 мая
00:10Использование масок на улице останется на всех этапах снятия ограничений
00:05Роспотребнадзор предложил оставить "удаленку" на время снятия ограничений
23:59Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
23:48Роспотребнадзор дал рекомендации по снятию ограничений
23:41В Кувейте из-за коронавируса полностью запретили передвижение по стране
23:39В Перу продлили карантин из-за коронавируса
23:38В Пакистане при взрыве самодельной бомбы погибли шесть военнослужащих
23:36Число умерших от коронавируса в мире приблизилось к 260 тысячам
23:36В Южной Осетии продлили нерабочие дни до конца мая
Лента новостейМолния