Участники Guns N' Roses превратили один из своих хитов в книгу для детей

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Участники из американской хард-рок группы Guns N' Roses создали из своего хита "Sweet child o' mine" детскую книгу с иллюстрациями. Над изданием работал писатель Джеймс Паттерсон и художница Дженнифер Зивойн, Участники из американской хард-рок группы Guns N' Roses создали из своего хита "Sweet child o' mine" детскую книгу с иллюстрациями. Над изданием работал писатель Джеймс Паттерсон и художница Дженнифер Зивойн, сообщает Billboard.

Автор серии романов об инспекторе Алексе Кроссе, который оказался давним поклонником рокеров, преобразовал текст этой песни в рассказ о приключениях двух сестер Майи и Натальи, которых воспитывают рок-музыканты. Прототипами главных героинь стала дочь и племянница менеджера Guns N' Roses Фернандо Лебеиса.

"Я очень рад сотрудничать с группой и превратить их хит в добрую сказку. Уверен, что историю "Sweet child o' mine" понравится читать детям, а, возможно, и напевать вместе с родителями", — прокомментировал Паттерсон.

Издание должно поступить в продажу 1 сентября этого года. Предварительный заказ доступен уже сейчас.