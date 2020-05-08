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Культура
2020-05-08T02:35
https://ria.ru/20200508/1571111800.html
Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/155983/83/1559838399_0:239:2793:1810_1036x0_80_0_0_2a5a3cb4f75f7805e1f17d506e814f8c.jpg
РИА Новости

Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек

02:35 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
Вид на канал из окон фойе Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Виртуальные экскурсии и тематические программы Государственного Эрмитажа, который с 17 марта из-за коронавируса работает без посетителей, посмотрели около 26 миллионов человек, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Сейчас 26 миллионов посетителей всех наших проектов и на сайте, и в социальных сетях", - сказал он в четверг на пресс-конференции, проходившей в онлайн-режиме.

Пиотровский отметил, что онлайн-проекты Эрмитажа интересуют как российскую, так и зарубежную аудиторию. Зрителям предоставляется возможность познакомиться и с той частью музейной жизни, которая обычно скрыта от посетителей. "Люди, регулярно посещающие Эрмитаж, писали нам, что за эти… недели узнали больше, чем за 30-40 лет посещения музея", - добавил он.
Глава Государственного Эрмитажа напомнил, что виртуальные экскурсии и тематические программы проходят ежедневно и предназначаются, в том числе, для детей, которые, по оценке Пиотровского, в наибольшей степени страдают от режима самоизоляции.
Согласно материалам на официальной странице Эрмитажа "ВКонтакте", в четверг, в частности, этой категории пользователей предлагается мастер-класс по изготовлению из бумаги античного амулета-оберега с изображением Медузы Горгоны (горгонейон).
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