Экскурсии и программы Эрмитажа в Сети посмотрели 26 миллионов человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Виртуальные экскурсии и тематические программы Государственного Эрмитажа, который с 17 марта из-за коронавируса работает без посетителей, посмотрели около 26 миллионов человек, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Сейчас 26 миллионов посетителей всех наших проектов и на сайте, и в социальных сетях", - сказал он в четверг на пресс-конференции, проходившей в онлайн-режиме.

Пиотровский отметил, что онлайн-проекты Эрмитажа интересуют как российскую, так и зарубежную аудиторию. Зрителям предоставляется возможность познакомиться и с той частью музейной жизни, которая обычно скрыта от посетителей. "Люди, регулярно посещающие Эрмитаж, писали нам, что за эти… недели узнали больше, чем за 30-40 лет посещения музея", - добавил он.

Глава Государственного Эрмитажа напомнил, что виртуальные экскурсии и тематические программы проходят ежедневно и предназначаются, в том числе, для детей, которые, по оценке Пиотровского, в наибольшей степени страдают от режима самоизоляции.