Центробанк резко сократил поддержку рубля

Табло курса обмена доллара к рублю на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. Банк России в пять с лишним раз урезал валютные интервенции в поддержку рубля — с 275 миллионов до 50 миллионов долларов в день. Эксперты предупреждают, что в случае нового обвала цен на нефть, возможного уже во второй половине мая, курс национальной денежной единицы может временно вернуться к мартовским минимумам.

Лишние интервенции

В рамках бюджетного правила Центробанк с 7 апреля по 12 мая продавал на финансовом рынке около 50 миллионов долларов в день. Кроме того, с 20 марта проводились дополнительные валютные интервенции за счет средств, полученных от реализации контрольного пакета Сбербанка (28 миллиардов долларов). В результате получалось примерно 275 миллионов.

ЦБ идет на интервенции, если котировки российской нефти Urals падают ниже 25 долларов за баррель. Во вторник, 5 мая, цена превысила это значение, а вчера приблизилась к 32-м.

То есть со среды действует только бюджетное правило — не больше 50 миллионов. Именно с этим аналитики связывают неожиданный скачок доллара 6 марта: с 73,41 рубля утром до 74,86 рубля в середине дня. И это несмотря на то, что нефть Brent впервые с 15 апреля поднялась выше 30 долларов.

Впрочем, рынок быстро успокоился, и уже в четверг доллар на Московской бирже торговался ниже 74-х рублей. "В ближайшие дни из-за длинных выходных активность на российском рынке будет пониженной, поэтому без поддержки ЦБ курс может нервно отреагировать на негативные новости с западных рынков, — предупреждают аналитики банка "Санкт-Петербург". — Но, вероятнее всего, доллар останется в районе 74-75 рублей".

Неласковый май

Во второй половине мая у рубля возникнут новые проблемы. Дело в том, что серьезных оснований для повышения нефтяных котировок пока нет.

Мировой спрос на топливо остается рекордно низким, а кризис с хранилищами черного золота медленно, но верно нарастает. На этой неделе Индия объявила, что все государственные и частные резервуары в стране заполнены до предела.

В США запасы в хранилищах за неделю пополнились на 4,6 миллиона баррелей. И хотя эксперты ожидали худшего, негативная тенденция сохраняется.

Пока все идет к тому, что емкости для нефти переполнятся не к середине мая, как предсказывал инвестбанк Goldman Sachs, а в начале июня — в соответствии с прогнозом аналитической компании Oilx.

"Текущий рост нефтяных цен весьма хрупкий, — отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. — Например, данные, свидетельствующие о том, что после ослабления карантинных мер в некоторых странах их экономикам не удается выйти на траекторию быстрого восстановления, могут разочаровать инвесторов и спровоцировать новый обвал котировок".

К тому же у экспертов все больше сомнений, что все участники соглашения ОПЕК+ готовы строго соблюдать обязательства по сокращению добычи. А по подсчетам Goldman Sachs, к середине мая спрос упадет на 18 миллионов баррелей. И это еще самая оптимистичная оценка. Аналитическая компания Rystad Energy ожидает 20 миллионов, а нефтетрейдер Trafugura — 35.

"Мы не исключаем того, что нефтяные цены в мае снизятся к 20−25 долларам за баррель, — констатирует Антон Покатович. — При отсутствии новых волн рыночного негатива ожидаем 27−35 долларов".

В случае очередного снижения нефтяных котировок рубль окажется в ценовых ножницах.

Инвесторы ориентируются в основном на Brent и WTI, а Банк России — на Urals. Российский сорт сейчас торгуется практически на уровне Brent, и в целом его рыночные позиции достаточно стабильны: переизбыток тяжелой нефти типа Urals гораздо ниже, чем легких сортов. На фоне нового падения Brent и WTI инвесторы опять начнут сбрасывать рублевые активы, а Банк России не сможет оперативно поддержать национальную валюту из-за "слишком высоких" котировок Urals.