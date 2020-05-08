"Не лезь к другой женщине". Как Белоруссия переживает пандемию

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. По данным Всемирной организации здравоохранения, Белоруссия по скорости распространения коронавирусной инфекции — среди лидеров. Но Александр Лукашенко уверен, что выбрал правильную тактику: он раздает советы по профилактике и не собирается отказываться от массовых мероприятий в День Победы. Что происходит в соседнем государстве, разбиралось РИА Новости.

"Ну, потерпи месяц!"

В десятимиллионной Белоруссии, по официальным данным, 18 350 зараженных. Погибли 103 человека. Как подчеркивал Лукашенко, республика занимает второе место в мире по числу проведенных тестов на миллион жителей — 22,5 тысячи (в России — 29,5 тысячи). Всего сделали 211 тысяч тестов.

Страна применяет собственную стратегию борьбы с коронавирусом. Самоизоляцию предписали только приезжим, инфицированным и контактировавшим с ними, большая часть предприятий действует в обычном режиме.

Леонид (имя изменено по его просьбе) из Бреста так высказался об этом: "У нас тут не шибко-то борются".

Впрочем, по его наблюдениям, это всех устраивает. "Настроение пофигистичное у народа. В магазинах нет-нет да и встречаются люди в масках. В церкви и на все праздники собираются толпами. Запретов строгих нет, вот и ведут себя, как подсказывает сознательность", — говорит собеседник.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Ситуация в Минске в связи с коронавирусом © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в фотобанк Ситуация в Минске в связи с коронавирусом

Елена из Витебска, напротив, сильно встревожена. "Мой дом расположен сразу между тремя больницами. Каждый день мы видим много машин скорой помощи с мигалками. Такого не было раньше, это не может не пугать", — признается она.

В то же время, продолжает девушка, "сейчас уже не так остро воспринимаются новости про заполненные больницы и умирающих от пневмонии людей".

Наша собеседница не берется судить, насколько оправданна позиция властей. "Непреклонность, конечно, удивляет. Тут два варианта. Либо они все делают, как нужно, и мы скажем: "Александр Григорьевич, какой вы молодец!", либо пострадают многие люди. Посмотрим", — подводит итог Елена.

Сам Александр Григорьевич поддерживает сограждан советами. В числе профилактических мер он назвал не только гигиену, но и постоянство в романтических отношениях. "Если ты уже целовался с кем-то, целуйся дальше, не лезь ты, если ты мужик, к другой женщине. Ну, потерпи месяц!" — сказал он в эфире одной из телепередач.

Глубоко идеологическая вещь

Минск демонстрирует непреклонность и в принципиальном для себя вопросе: массовые мероприятия, связанные с Днем Победы, переносить не собираются. Лукашенко объяснял, что правительство "просто не может отменить парад". "Это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь", — заметил он на совещании, посвященном и празднику, и эпидемиологической обстановке в республике.

© Sputnik Перейти в фотобанк Велосипедист на площади Калинина в Минске © Sputnik Перейти в фотобанк Велосипедист на площади Калинина в Минске

Вместе с тем президент подчеркнул, что на торжества "никого тащить не надо": "Не хотят люди, боятся, берегут здоровье — мы это поймем". И добавил, что "стариков надо поберечь".

Белорусский лидер также выразил мнение, что республика — "живой памятник той войны". И пригласил в Минск на 75-летие Победы: "Я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств".

Правда, он не уточнил, как при этом выполнить требование о самоизоляции приехавших из-за рубежа. Еще в начале апреля Совет министров Белоруссии издал постановление о том, что "лица, прибывшие в Белоруссию из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней" должны сами себя ограничить в контактах. За нарушение полагается штраф.

Белорусский политолог Алексей Дзермант солидарен с президентом. "Наша республика стоит на фундаменте 1945 года", — говорит он. И подготовка к параду во время эпидемии — это послание гражданам: "Мы крепки духом, как и раньше. Не поддаемся панике".

"Конечно, это и сигнал вовне: мы самостоятельно принимаем решения, у нас своя стратегия борьбы с пандемией, система здравоохранения позволяет нам действовать иначе", — отмечает Дзермант. Он считает, что статистика подтверждает правильность мер Минска.

Особое волнение

У Всемирной организации здравоохранения другое мнение. "Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями такого массового мероприятия в период эпидемии, — заявил представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев. — Особое волнение вызывает участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых высокий уровень смертности от COVID-19".

© REUTERS / Francois Lenoir Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель © REUTERS / Francois Lenoir Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель

Ранее в ВОЗ сетовали на "отсутствие адекватных мер физического дистанцирования". Тот же Бердыклычев в интервью СМИ перечислял рекомендации: отложить массовые мероприятия; перевести тех, кого можно, на удаленную работу и дистанционное обучение; приостановить деятельность всех второстепенных организаций; минимизировать "необязательные перемещения, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов".

Темпы распространения коронавируса в Белоруссии — одни из самых высоких в Европе, подчеркивал Бердыклычев. "Беларусь имеет достаточно высокий показатель по количеству случаев на один миллион населения, опережая, например, страны Балтии, Финляндию, Словакию", — указывал он.

В апрельском отчете ВОЗ говорилось: республика "вступила в новый этап эволюции пандемии COVID-19 с передачей инфекции среди населения, что особенно заметно в отдельных частях страны, включая столицу Минск, город Витебск и Витебскую область".

К белорусам обратилась постоянный координатор ООН с призывом оставаться дома, чтобы затормозить инфекцию.

Европейский союз пытался задействовать материальный стимул. Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Баррель объяснял, что, с одной стороны, Брюссель, конечно, предлагает 60 миллионов евро помощи. "Но, с другой стороны, мы просим придерживаться рекомендаций ВОЗ относительно пандемии", — увещевал Баррель.

Однако минские власти продолжают считать, что все делают правильно и время докажет их правоту. Глава Минздрава республики Владимир Караник объяснил, почему карантин не нужен: это лишь обернется повторной вспышкой заболевания после отмены строгих ограничений.

О вирусе и Победе

Вопрос об особом белорусском пути задавали и в Москве. Пятого мая Лукашенко побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Как сообщили в Минске, главы государств обсудили подготовку к 75-летию Победы. Поговорили об интеграции и о борьбе с коронавирусом.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков привел некоторые подробности: "Мы придерживаемся разной тактики в борьбе с коронавирусом, у нас разные подходы. Конечно же, мы все обеспокоены этой ситуацией в целом".

"Опасения абсолютно взаимные, потому что это ситуация нелинейная, экстраординарная и доселе невиданная", — добавил он.