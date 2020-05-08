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Туризм
2020-05-08T12:11
https://ria.ru/20200508/1571108300.html
У побережья Флориды сняли на видео самую большую в мире акулу
https://cdn25.img.ria.ru/images/104746/84/1047468404_0:0:2500:1406_1036x0_80_0_0_0237817df7ac933a7a6028aa7f35c95b.jpg
РИА Новости

У побережья Флориды сняли на видео самую большую в мире акулу

04:16 08.05.2020 (обновлено: 12:11 08.05.2020)
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© Fotolia / diverstefКитовая акула
Китовая акула
© Fotolia / diverstef
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Мексиканском заливе у побережья Флориды (США) была замечена огромная китовая акула, сообщает Newsweek.
Семья Алексы Гроат арендовала рыбацкую яхту для празднования дня рождения. Отдыхающие вывели судно в Мексиканский залив, где увидели акулу, плавающую у поверхности воды.
"Это был момент осознания, что мы такие маленькие по сравнению с остальным миром, — рассказала Алекса. — Мне невероятно повезло наблюдать эту естественную красоту".
Китовая акула — не только самая большая из всех видов этих морских хищников (примерно в три раза длиннее белой), но и самая крупная в мире рыба.
Гроат отметила, что акула не испугалась, когда яхта подошла к ней близко, а продолжила плыть вдоль борта. Они даже могли прикоснуться к ней, но никто не решился сделать это.
Алекса, которая прожила во Флориде многие годы, отметила, что никогда раньше таких огромных акул не видела.
"Это было сюрреалистично, даже не верится, что встреча реально случилась, — призналась она. — Рыба была такой большой и такой мирной".
Китовая акула
6 мая, 03:48Туризм
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