У побережья Флориды сняли на видео самую большую в мире акулу

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Мексиканском заливе у побережья Флориды (США) была замечена огромная китовая акула, В Мексиканском заливе у побережья Флориды (США) была замечена огромная китовая акула, сообщает Newsweek.

Семья Алексы Гроат арендовала рыбацкую яхту для празднования дня рождения. Отдыхающие вывели судно в Мексиканский залив, где увидели акулу, плавающую у поверхности воды.

"Это был момент осознания, что мы такие маленькие по сравнению с остальным миром, — рассказала Алекса. — Мне невероятно повезло наблюдать эту естественную красоту".

Китовая акула — не только самая большая из всех видов этих морских хищников (примерно в три раза длиннее белой), но и самая крупная в мире рыба.

Гроат отметила, что акула не испугалась, когда яхта подошла к ней близко, а продолжила плыть вдоль борта. Они даже могли прикоснуться к ней, но никто не решился сделать это.

Алекса, которая прожила во Флориде многие годы, отметила, что никогда раньше таких огромных акул не видела.