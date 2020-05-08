Упадок сил. Ученые объяснили причины постоянной усталости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Альфия Еникеева. Новой коронавирусной инфекцией заболели уже около четырех миллионов человек. Почти триста тысяч погибли. Во многих странах второй месяц продолжается режим самоизоляции. Хотя физические и вообще трудовые нагрузки заметно снизились, запертые в домах люди жалуются, что устают намного сильнее, чем раньше. Этому есть научное объяснение.
Устает тот, кто боится
По подсчетам китайских ученых, серьезный стресс из-за стремительного распространения SARS-CoV-2 испытывают 35 процентов граждан КНР. Сильнее всего этому подвержены люди в возрасте от 18 до 30 лет, причем женщины — чаще, чем мужчины. Дело в том, что молодежь проводит больше времени в социальных сетях и сталкивается с огромным объемом информации о нынешней пандемии.
Что касается гендерного распределения, известно, что женщины хуже справляются с нервным напряжением в силу физиологических причин.
Другой важный фактор — меры, введенные на фоне эпидемии и заставившие население беспокоиться о стабильности доходов.
Все это могло негативно сказаться не только на психологическом, но и на физическом состоянии людей. Доказано, что стресс, вызванный резкими неприятными изменениями в окружающем мире, влияет на когнитивные способности, поведение и память.
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Кроме того, согласно данным немецких ученых, люди в подавленном состоянии устают сильнее. Специалисты опросили свыше двух тысяч человек и выяснили: практически все жаловавшиеся на переутомление в последние полгода находились под жестким давлением обстоятельств.
Впрочем, тревога из-за пандемии COVID-19 может пойти и на пользу. Как показало британское исследование, в стрессовых условиях лучше воспринимается негативная информация, которой пренебрегают в спокойной обстановке. Значит, есть надежда, что люди будут носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию в полтора метра.
Приспособиться непросто
Ощущение усталости и переутомления может быть связано и с необходимостью адаптироваться к новой реальности — режиму самоизоляции. Во-первых, резкое изменение привычек и расписания, как и переезд в другой город или страну, сами по себе серьезное испытание.
Во-вторых, любая адаптация требует времени и, как правило, делится на три этапа. Первый — наиболее тяжелый и непродолжительный — как раз характеризуется упадком сил и плохим настроением. По оценкам, он занимает не более трех недель. На два других приходится около двух месяцев.
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Видеосвязь заставляет напрягаться
Усталость вызывает и необходимость работать из дома, а точнее — постоянно общаться с коллегами по видеосвязи.
Еще в 2014 году немецкие исследователи обратили внимание, что малейшая задержка звука или изображения — в видеочате она составляет чуть более секунды — служит поводом считать собеседника менее дружелюбным и недостаточно вовлеченным в разговор.
Через экран трудно воспринимать интонацию, мимику и язык тела коллег. Поэтому, чтобы правильно считывать сигналы при видеообщении, всем его участникам приходится быть предельно внимательными. Отсюда усталость и чувство дискомфорта.
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Кто меньше ест, тот меньше устает
По мнению специалистов из Германии и Великобритании, переутомление может быть результатом несбалансированного питания, особенно если в нем преобладают углеводы.
Дело в том, что в состоянии стресса животные, в том числе и люди, потребляют больше продуктов с высоким содержанием жира и сахаров. А это, в свою очередь, влияет на колебания уровня глюкозы в крови, в результате чего человек становится вялым и испытывает упадок сил.
© Иллюстрация РИА НовостиУпадок сил может возникнуть на фоне стресса, резкого изменения образа жизни или несбалансированного питания
© Иллюстрация РИА Новости
Упадок сил может возникнуть на фоне стресса, резкого изменения образа жизни или несбалансированного питания
Судя по всему, в такие моменты значительно увеличивается количество инсулина в крови, что, как выяснили австралийские ученые, повышает активность особого нейропептида в миндалине, который регулирует аппетит и в то же время снижает способность организма сжигать энергию. Именно поэтому потребление большого количества высококалорийной пищи в подобных обстоятельствах быстрее приводит к набору веса, чем в обычных условиях.
Впрочем, совсем отказываться от углеводов в это тяжелое время не стоит. Мозг питается за счет глюкозы, без посредничества инсулина. Поэтому умеренное повышение уровня сахара в крови (а для этого необходимо есть простые углеводы) может улучшать когнитивные функции и память, столь необходимые для продуктивной работы.