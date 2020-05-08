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2020-05-08T17:51
https://ria.ru/20200508/1571101575.html
Лучшие фото недели: песня для ветерана, идеальное селфи и дни в изоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571104725_0:874:2048:2026_1036x0_80_0_0_b7efa0dbd2c90bc8cb060baaed0fe0f7.jpg
РИА Новости

Лучшие фото недели: песня для ветерана, идеальное селфи и дни в изоляции

11:05 08.05.2020 (обновлено: 17:51 08.05.2020)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Gabriel Bouys

Житель Мадрида делает селфи на фоне граффити с изображением Джона Траволты и Сэмюэла Л. Джексона в образе героев "Криминального чтива".

Мужчина делает селфи на фоне граффити с изображением актеров Джона Траволты и Сэмюэля Джексона в Мадриде
1 из 30

Житель Мадрида делает селфи на фоне граффити с изображением Джона Траволты и Сэмюэла Л. Джексона в образе героев "Криминального чтива".

© AFP 2020 / Gabriel Bouys
© REUTERS / Adnan Abidi

Полицейский в Дели поднимает дубинку на человека, нарушившего социальную дистанцию.

Полиция избивает мужчину, нарушевшего социальную дистанцию в Дели
2 из 30

Полицейский в Дели поднимает дубинку на человека, нарушившего социальную дистанцию.

© REUTERS / Adnan Abidi
© AFP 2020 / Ricardo Oliveira

Индейцы из племени сатере-мави пытаются связаться с врачом в бразильском штате Сан-Паулу.

Люди народа мави пытаются связаться с врачом в штате Сан-Паулу
3 из 30

Индейцы из племени сатере-мави пытаются связаться с врачом в бразильском штате Сан-Паулу.

© AFP 2020 / Ricardo Oliveira
© REUTERS / Kham

Рыбаки в Дананге, Вьетнам.

Рыбаки в Дананге, Вьетнам
4 из 30

Рыбаки в Дананге, Вьетнам.

© REUTERS / Kham
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Гармонист и солистка поздравляют с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Александра Федоровича Примака в ходе ежегодной акции общественного фонда "Социальная опора" в Новосибирске.

Персональные парады для ветеранов Великой Отечественной войны в Новосибирске
5 из 30

Гармонист и солистка поздравляют с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Александра Федоровича Примака в ходе ежегодной акции общественного фонда "Социальная опора" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Фронтовые бомбардировщики Су-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве.

Фронтовые бомбардировщики Су-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве
6 из 30

Фронтовые бомбардировщики Су-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Полицейские проверяют документы у людей, катающихся на роликах, скейтах и велосипедах по Москворецкой набережной в Москве.

Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, катающихся на роликах, скейтах, велосипедах по Москворецкой набережной в Москве
7 из 30

Полицейские проверяют документы у людей, катающихся на роликах, скейтах и велосипедах по Москворецкой набережной в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AFP 2020 / Ibrahim Chalhoub

Акция протеста в центре Триполи против ухудшения экономических условий.

Ливанская протестующая во время протеста против ухудшения экономических условий на площади Аль-Нур в центре Триполи
8 из 30

Акция протеста в центре Триполи против ухудшения экономических условий.

© AFP 2020 / Ibrahim Chalhoub
© REUTERS / Eloisa Lopez

Служащий в костюме персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера везет гуманитарную помощь для жителей Малабона на Филиппинах.

Деревенский офицер, одетый как персонаж Звездных Войн Дарт Вейдер доставляет гуманитарную помощь в Малабоне, Манила, Филиппины
9 из 30

Служащий в костюме персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера везет гуманитарную помощь для жителей Малабона на Филиппинах.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© REUTERS / Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell в Фениксе, который производит защитные маски и респираторы.

Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
10 из 30

Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell в Фениксе, который производит защитные маски и респираторы.

© REUTERS / Tom Brenner
© AFP 2020 / Jose Jordan

Женщина занимается спортом в Валенсии.

Женщина занимается спортом в Валенсии
11 из 30

Женщина занимается спортом в Валенсии.

© AFP 2020 / Jose Jordan
© REUTERS / Thomas Mukoya

Двойная радуга в Кении.

Двойная радуга в округе Сиая, Кения
12 из 30

Двойная радуга в Кении.

© REUTERS / Thomas Mukoya
© REUTERS / Baz Ratner

Дезинфекция улиц в столице Кении Найроби.

Дезинфекция улиц в Найроби, Кения
13 из 30

Дезинфекция улиц в столице Кении Найроби.

© REUTERS / Baz Ratner
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Предприниматели организовали у здания администрации президента Украины "летнее кафе", призывая ослабить карантинные ограничения для малого и среднего бизнеса.

Предприниматели у здания администрации президента Украины с требованием отмены карантина в Киеве
14 из 30

Предприниматели организовали у здания администрации президента Украины "летнее кафе", призывая ослабить карантинные ограничения для малого и среднего бизнеса.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / KCNA

Ким Чен Ын появился на публике впервые за три недели. Лидер КНДР побывал 1 мая на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон.

Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
15 из 30

Ким Чен Ын появился на публике впервые за три недели. Лидер КНДР побывал 1 мая на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон.

© REUTERS / KCNA
© AFP 2020 / Marco Longari

Жители одного из районов Йоханнесбурга идут к месту раздачи продуктов.

Жители района Ква Май Май КБ идут в место раздачи продовольствия, Йоханнесбург
16 из 30

Жители одного из районов Йоханнесбурга идут к месту раздачи продуктов.

© AFP 2020 / Marco Longari
© AFP 2020 / Argentina's Navy Press Office

Океанский патруль сопровождает китайское рыболовецкое судно, пойманное в водах Аргентины.

Океанский патруль ARA Bouchard сопровождает китайское рыболовецкое судно, которое было поймано в водах Аргентины
17 из 30

Океанский патруль сопровождает китайское рыболовецкое судно, пойманное в водах Аргентины.

© AFP 2020 / Argentina's Navy Press Office
© REUTERS / Antara Foto Agency

Человек в костюме персонажа "Трансформеров" призывает жителей города Бандунг в Индонезии оставаться дома.

Мужчина в костюме Трансформера призывает остаться дома жителей Бандунги, Индонезия
18 из 30

Человек в костюме персонажа "Трансформеров" призывает жителей города Бандунг в Индонезии оставаться дома.

© REUTERS / Antara Foto Agency
© AFP 2020 / Jean-Philippe Ksiazek

Кот наблюдает, как его хозяин отмечает дни, проведенные в самоизоляции дома в Живоре, Франция.

Кот наблюдает за хозяином, который отмечает дни, проведенные в самоизоляции в Живоре, Франция
19 из 30

Кот наблюдает, как его хозяин отмечает дни, проведенные в самоизоляции дома в Живоре, Франция.

© AFP 2020 / Jean-Philippe Ksiazek
© REUTERS / Arnd Wiegmann

Человек в костюме клоуна на одной из улиц Цюриха.

Человек в костюме клоуна на одной из улиц в Цюрихе, Швейцария
20 из 30

Человек в костюме клоуна на одной из улиц Цюриха.

© REUTERS / Arnd Wiegmann
© AP Photo / Michael Probst

Полная Луна в небе над Франкфуртом.

Полнолуние в небе над Франкфуртом, Германия
21 из 30

Полная Луна в небе над Франкфуртом.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Khaled Abdullah

Сотрудники службы безопасности в защитных масках в столице Йемена Сане.

Сотрудники службы безопасности в защитных масках в Сане, Йемен
22 из 30

Сотрудники службы безопасности в защитных масках в столице Йемена Сане.

© REUTERS / Khaled Abdullah
© AFP 2020 / Mladen Antonov

Танцовщицы выступают в храме-музее Эраван в Таиланде.

Танцоры выступают в защитных масках в храме Эваран в Таиланде
23 из 30

Танцовщицы выступают в храме-музее Эраван в Таиланде.

© AFP 2020 / Mladen Antonov
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Девушки фотографируются на площади Кастелло в Милане.

Девушки в защитных масках фотографируются на площади Кастелло в Милане
24 из 30

Девушки фотографируются на площади Кастелло в Милане.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Главный храм Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".

Строительство Главного храма Вооруженных сил РФ
25 из 30

Главный храм Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2020 / Loic Venance

Сотрудники сафари-парка Planete Sauvage во Франции ухаживают за жирафами.

Работники ухаживают за жирафами в зоологическом парке Planete Sauvage в Сен-Пере-ан-Рет, Франция
26 из 30

Сотрудники сафари-парка Planete Sauvage во Франции ухаживают за жирафами.

© AFP 2020 / Loic Venance
© AFP 2020 / Bulent Kilic

Молния в небе над Стамбулом.

Молния в небе над Стамбулом
27 из 30

Молния в небе над Стамбулом.

© AFP 2020 / Bulent Kilic
© AFP 2020 / Prakash Mathema

Медработники в защитных костюмах распыляют дезинфицирующее средство в Катманду.

Медицинские работники в защитных костюмах распыляют дезинфицирующее средство на молодую девушку в Катманду, Непал
28 из 30

Медработники в защитных костюмах распыляют дезинфицирующее средство в Катманду.

© AFP 2020 / Prakash Mathema
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанкОтдыхающие в одном из парков Милана.
Отдыхающие в одном из парков Милана
29 из 30
Отдыхающие в одном из парков Милана.
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал.
Озеро Байкал
30 из 30
Озеро Байкал.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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