Лучшие фото недели: песня для ветерана, идеальное селфи и дни в изоляции

Житель Мадрида делает селфи на фоне граффити с изображением Джона Траволты и Сэмюэла Л. Джексона в образе героев "Криминального чтива".
Житель Мадрида делает селфи на фоне граффити с изображением Джона Траволты и Сэмюэла Л. Джексона в образе героев "Криминального чтива".
Полицейский в Дели поднимает дубинку на человека, нарушившего социальную дистанцию.
Полицейский в Дели поднимает дубинку на человека, нарушившего социальную дистанцию.
Индейцы из племени сатере-мави пытаются связаться с врачом в бразильском штате Сан-Паулу.
Индейцы из племени сатере-мави пытаются связаться с врачом в бразильском штате Сан-Паулу.
Рыбаки в Дананге, Вьетнам.
Гармонист и солистка поздравляют с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Александра Федоровича Примака в ходе ежегодной акции общественного фонда "Социальная опора" в Новосибирске.
Гармонист и солистка поздравляют с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Александра Федоровича Примака в ходе ежегодной акции общественного фонда "Социальная опора" в Новосибирске.
Фронтовые бомбардировщики Су-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве.
Фронтовые бомбардировщики Су-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве.
Полицейские проверяют документы у людей, катающихся на роликах, скейтах и велосипедах по Москворецкой набережной в Москве.
Полицейские проверяют документы у людей, катающихся на роликах, скейтах и велосипедах по Москворецкой набережной в Москве.
Акция протеста в центре Триполи против ухудшения экономических условий.
Акция протеста в центре Триполи против ухудшения экономических условий.
Служащий в костюме персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера везет гуманитарную помощь для жителей Малабона на Филиппинах.
Служащий в костюме персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера везет гуманитарную помощь для жителей Малабона на Филиппинах.
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell в Фениксе, который производит защитные маски и респираторы.
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell в Фениксе, который производит защитные маски и респираторы.
Женщина занимается спортом в Валенсии.
Двойная радуга в Кении.
Дезинфекция улиц в столице Кении Найроби.
Предприниматели организовали у здания администрации президента Украины "летнее кафе", призывая ослабить карантинные ограничения для малого и среднего бизнеса.
Предприниматели организовали у здания администрации президента Украины "летнее кафе", призывая ослабить карантинные ограничения для малого и среднего бизнеса.
Ким Чен Ын появился на публике впервые за три недели. Лидер КНДР побывал 1 мая на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон.
Ким Чен Ын появился на публике впервые за три недели. Лидер КНДР побывал 1 мая на открытии завода по производству удобрений в городе Сунчхон.
Жители одного из районов Йоханнесбурга идут к месту раздачи продуктов.
Океанский патруль сопровождает китайское рыболовецкое судно, пойманное в водах Аргентины.
Океанский патруль сопровождает китайское рыболовецкое судно, пойманное в водах Аргентины.
Человек в костюме персонажа "Трансформеров" призывает жителей города Бандунг в Индонезии оставаться дома.
Человек в костюме персонажа "Трансформеров" призывает жителей города Бандунг в Индонезии оставаться дома.
Кот наблюдает, как его хозяин отмечает дни, проведенные в самоизоляции дома в Живоре, Франция.
Кот наблюдает, как его хозяин отмечает дни, проведенные в самоизоляции дома в Живоре, Франция.
Человек в костюме клоуна на одной из улиц Цюриха.
Полная Луна в небе над Франкфуртом.
Полная Луна в небе над Франкфуртом.
Сотрудники службы безопасности в защитных масках в столице Йемена Сане.
Танцовщицы выступают в храме-музее Эраван в Таиланде.
Девушки фотографируются на площади Кастелло в Милане.
Главный храм Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".
Главный храм Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот".
Сотрудники сафари-парка Planete Sauvage во Франции ухаживают за жирафами.
Молния в небе над Стамбулом.
Медработники в защитных костюмах распыляют дезинфицирующее средство в Катманду.
Медработники в защитных костюмах распыляют дезинфицирующее средство в Катманду.