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Культура
2020-05-08T03:51
https://ria.ru/20200508/1571099246.html
Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571092150_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_b27ca65fce8b3d38949fe6cceed4182d.jpg
РИА Новости

Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года

03:51 08.05.2020
1652
© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года"
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
© пресс-служба телеканала "Победа"
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В 75-летний юбилей Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 9 мая, телеканал "Победа" покажет восстановленную кинохронику парада 24 июня 1945 года, в который вошли уникальные, ранее не издававшиеся кадры с Красной площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
1 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
2 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
3 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
4 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
5 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
6 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
© пресс-служба телеканала "Победа"Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
Кадр из документального фильма Парад 1945 года
7 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
1 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
2 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
3 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
4 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
5 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
6 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
7 из 7
Кадр из документального фильма "Парад 1945 года".
© пресс-служба телеканала "Победа"
Редакция канала и Российский государственный архив кинофотодокументов нашли и оцифровали все материалы, которые долгие годы лежали в спецхране. Оказалось, что только часть из них попала в широко известный документальный фильм.
Теперь удалось восстановить всю картину того, что происходило тогда на Красной площади и вокруг. Это первая в истории нашей страны полномасштабная видеосъемка реального события, которую сможет увидеть каждый спустя 75 лет.
"Мы будто изобрели машину времени, и все вместе сможем перенестись в тот дождливый день 1945 года, чтобы проследить за всем, что происходило в сердце Москвы. До сих пор весь мир видел либо 50-минутную версию тех событий, либо краткий 18-минутный цветной документальный фильм. У нас же получилось собрать воедино почти три часа, минута за минутой. Это фантастическая возможность окунуться в реальную атмосферу, царившую тогда", — отмечает Генеральный продюсер АО "Первый канал. Всемирная сеть" Дмитрий Борисов.
Запись парада на Красной площади 1945 покажут на телеканале "Победа" в 10:20, сразу после обращения Президента России Владимира Путина.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на презентации телеканала Победа
19 марта, 22:45Культура
По всей Европе начал вещать телеканал "Победа"
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КультураКино и сериалыНовости культурыДень ПобедыВладимир Путин
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