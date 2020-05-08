Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года

"Мы будто изобрели машину времени, и все вместе сможем перенестись в тот дождливый день 1945 года, чтобы проследить за всем, что происходило в сердце Москвы. До сих пор весь мир видел либо 50-минутную версию тех событий, либо краткий 18-минутный цветной документальный фильм. У нас же получилось собрать воедино почти три часа, минута за минутой. Это фантастическая возможность окунуться в реальную атмосферу, царившую тогда", — отмечает Генеральный продюсер АО "Первый канал. Всемирная сеть" Дмитрий Борисов.