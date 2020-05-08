В США павлин подружился с уткой и стал охранять ее

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В США павлин охраняет утку, высиживающую птенцов, сообщает UPI.
Сотрудники ресторана в штате Орегон, рассказали, что в цветочном горшке возле его здания, закрытого из-за пандемии, в середине апреля поселилась утка. Птица высиживает в "гнезде" птенцов.
Через некоторое время во внутреннем дворике заведения появился павлин. Он оберегает будущую мать и не подпускает к ней никого.
"Они хорошие друзья. Он шипит на любого, кто подходит к ней близко", — рассказал бармен Райан Ландерхольм.