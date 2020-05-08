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Туризм
2020-05-08T02:05
https://ria.ru/20200508/1571098625.html
В США павлин подружился с уткой и стал охранять ее
https://cdn23.img.ria.ru/images/152236/05/1522360515_0:0:1921:1080_1036x0_80_0_0_256fa69df40949c77790b06c935e66a8.jpg
РИА Новости

В США павлин подружился с уткой и стал охранять ее

02:04 08.05.2020 (обновлено: 02:05 08.05.2020)
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© Фото : Pixabay / skeezeПавлин
Павлин
© Фото : Pixabay / skeeze
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В США павлин охраняет утку, высиживающую птенцов, сообщает UPI.
Сотрудники ресторана в штате Орегон, рассказали, что в цветочном горшке возле его здания, закрытого из-за пандемии, в середине апреля поселилась утка. Птица высиживает в "гнезде" птенцов.
Через некоторое время во внутреннем дворике заведения появился павлин. Он оберегает будущую мать и не подпускает к ней никого.
"Они хорошие друзья. Он шипит на любого, кто подходит к ней близко", — рассказал бармен Райан Ландерхольм.
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