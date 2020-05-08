В США павлин подружился с уткой и стал охранять ее

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. В США павлин охраняет утку, высиживающую птенцов, В США павлин охраняет утку, высиживающую птенцов, сообщает UPI.

Сотрудники ресторана в штате Орегон, рассказали, что в цветочном горшке возле его здания, закрытого из-за пандемии, в середине апреля поселилась утка. Птица высиживает в "гнезде" птенцов.

Через некоторое время во внутреннем дворике заведения появился павлин. Он оберегает будущую мать и не подпускает к ней никого.