Кроноцкий заповедник ищет дистанционных волонтеров

Чтобы стать дистанционным волонтером, необходимо выбрать одно из направлений работы, которые размещены на сайте Кроноцкого заповедника. Каждая сфера занятости имеет присущие ей особенности, и доброволец должен здраво оценить свои возможности перед тем, как откликнуться на задание. Если поручение было выполнено успешно, то волонтер получит благодарность (документ с подписью директора заповедника), рекомендацию и запись в волонтерской книжке, если она у него есть. Также у дистанционных помощников будет больше шансов стать офлайн-волонтером и попасть в Кроноцкий заповедник, который расположен в восточной части полуострова Камчатка.