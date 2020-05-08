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2020-05-08T20:45
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Кроноцкий заповедник ищет дистанционных волонтеров
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РИА Новости

Кроноцкий заповедник ищет дистанционных волонтеров

08:00 08.05.2020 (обновлено: 20:45 08.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоРека Гейзерная в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
Река Гейзерная в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Кроноцкий заповедник запускает программу дистанционного волонтерства. Дизайнеры, юристы, переводчики, художники и другие специалисты могут помочь особо охраняемой природной территории вне зависимости от своего местонахождения.
Чтобы стать дистанционным волонтером, необходимо выбрать одно из направлений работы, которые размещены на сайте Кроноцкого заповедника. Каждая сфера занятости имеет присущие ей особенности, и доброволец должен здраво оценить свои возможности перед тем, как откликнуться на задание. Если поручение было выполнено успешно, то волонтер получит благодарность (документ с подписью директора заповедника), рекомендацию и запись в волонтерской книжке, если она у него есть. Также у дистанционных помощников будет больше шансов стать офлайн-волонтером и попасть в Кроноцкий заповедник, который расположен в восточной части полуострова Камчатка.
Кроноцкий заповедник. Термальные источники Кипелые и вулкан Кизимен. Лазовский участок Кроноцкого заповедника
27 апреля 2017, 13:02Экология
Как на вулкане. Кроноцкий заповедникКроноцкий государственный заповедник расположен в восточной части полуострова Камчатка. Одной из визитных карточек заповедника является Долина гейзеров. Она представляет собой каньон с протекающей по его дну рекой Гейзерной.
Заповедник ждет помощи по следующим направлениям: дизайн и макетирование, переводы и редактирование, юридическая помощь, информационные технологии, связи с общественностью и маркетинг, консультирование по организации раздельного сбора мусора и утилизации отходов.

"Дистанционное волонтерство — наш ответ на современные тенденции. Цель программы — сделать охрану природы доступной для специалистов разных областей независимо от того, где они находятся. Профессиональный интеллектуальный труд может стать существенным вкладом в дело охраны природы", — пояснила Татьяна Гульбина, заместитель директора по экологическому просвещению и связям с общественностью Кроноцкого заповедника.

Также отмечается, что волонтерские задания рассчитаны на профессионалов своего дела: это могут быть как специалисты-одиночки, так и целые рабочие коллективы.
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Хорошие новостиХорошие новостиКроноцкий заповедникКамчатский край
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