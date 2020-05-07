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2020-05-07T23:58
https://ria.ru/20200507/1571129022.html
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
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РИА Новости

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

23:58 07.05.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Иранские сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,1 на границах двух провинций - Тегеран и Мазендеран.
Очаг землетрясения залегал, по предварительным данным, на глубине семи километров. Само же землетрясение произошло в 0.48 по местному времени (23.18 мск).
Корреспондент РИА Новости в Тегеране ощутил лишь легкий тремор, о каких-либо серьезных последствиях стихии сообщений не поступало, как и нет видимого воздействия на иранскую столицу.
Как рассказали РИА Новости находившиеся в момент последнего землетрясения (в 2017 году) близ Тегерана жители, землетрясение со схожей магнитудой (5,2) почти не ощущалось.
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