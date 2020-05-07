В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

ТЕГЕРАН, 7 мая - РИА Новости. Иранские сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,1 на границах двух провинций - Тегеран и Мазендеран.

Очаг землетрясения залегал, по предварительным данным, на глубине семи километров. Само же землетрясение произошло в 0.48 по местному времени (23.18 мск).

Корреспондент РИА Новости в Тегеране ощутил лишь легкий тремор, о каких-либо серьезных последствиях стихии сообщений не поступало, как и нет видимого воздействия на иранскую столицу.