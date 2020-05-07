Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта

Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия

© AP Photo / Frank Augstein Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом 31-летний британец Омар Тэйлор вышел из больницы, пережив несколько серьезных осложнений, сообщил Заразившийся коронавирусом 31-летний британец Омар Тэйлор вышел из больницы, пережив несколько серьезных осложнений, сообщил Daily Mail

Как пишет портал, семье мужчины советовали готовиться к худшему: его ввели в медикаментозную кому, после чего он месяц пролежал, подключенный к аппарату ИВЛ.

После того, как Тэйлор пришел в сознание, он потерял чувствительность в правой руке и способность разговаривать. Выяснилось, что он пережил два инсульта. Незадолго до этого у больного было заражение крови и остановка сердца.

Медики предполагали, что мужчина больше никогда не сможет ходить, и считают его выздоровление настоящим чудом.

"Я смотрела на двухлетнего и четырехлетнего ребенка и думала, как сказать им, что их отец умирает", —вспоминает супруга Тэйлора.