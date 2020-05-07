В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве

ВАРШАВА, 7 мая - РИА Новости. Государственный избирательный комитет Государственный избирательный комитет Польши официально объявил, что выборы президента, назначенные на 10 мая, не состоятся из-за эпидемии коронавируса

В распространенном в четверг заявлении говорится, что "Госизбирком принял все меры, связанные с проведением выборов президента Республики Польша, назначенные спикером сейма (нижней палаты парламента) на 10 мая 2020 года".

Однако, как отмечается в сообщении, 16 апреля 2020 года был принят закон об особых мерах в связи с распространением коронавируса.

Отмечается, что были приостановлены в первую очередь полномочия Государственной избирательной комиссии по установлению образца и печати бюллетеней.

"Лишение государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Республики Польша 10 мая 2020 года", - говорится в сообщении комиссии.

"Действующее правовое регулирование лишило Государственную избирательную комиссию инструментов, необходимых для выполнения ее обязанностей. В связи с вышеизложенным Государственная избирательная комиссия информирует избирателей, избирательные комитеты, кандидатов и органы местного самоуправления, что голосование в день 10 мая 2020 года не может состояться", - гласит сообщение Госизбиркома.

Первый тур выборов президента Польши был назначен на 10 мая. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти до 23 мая.

В среду вечером правящая партия Польши " Право и справедливость ", а также лояльная ей партия " Согласие " решили не проводить выборы президента 10 мая. В соответствии с предложенным планом, Верховный суд признает выборы недействительными в связи с их непроведением, а спикер сейма (нижняя палата парламента) Польши назначит новые президентские выборы на ближайшую возможную дату.

Ранее нижняя палата польского парламента (сейм) приняла предложенный правящей партией "Право и справедливость" закон о заочном голосовании на выборах президента - по почте. После месяца работы над документом верхняя палата парламента (сенат) 5 мая отклонил этот закон. В четверг сейм преодолел вето сената и принял закон о голосовании на выборах президента по почте.

На пост президента Польши претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда