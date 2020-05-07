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2020-05-07T23:53
https://ria.ru/20200507/1571128845.html
Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
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РИА Новости

Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов

23:53 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗагреб
Загреб
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Загреб. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. Министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич подал в отставку после гибели двух пилотов ВВС во время учебного полета в четверг.
При падении учебного самолета ВВС марки ZLIN под городом Задар близ побережья Адриатики в Хорватии в четверг погибли двое военнослужащих - опытный пилот и его ученик.
"Тяжело терять военнослужащих министру обороны и любому офицеру. Важно, чтобы было проведено расследование происшествия. Сегодня я подаю в отставку", - заявил министр на пресс-конференции. Он выразил соболезнования семьям погибших.
Падение самолета произошло днем в населенном пункте Донье-Биляне недалеко от базы ВВС Хорватии "Земуник" под городом Задар. На месте работали пожарные и медики.
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ВВС ХорватииХорватияВ мире
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