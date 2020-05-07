Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T23:40
https://ria.ru/20200507/1571128754.html
В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569794507_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_00abcca81b8d02a4a075acefce4a9977.jpg
РИА Новости

В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек

23:40 07.05.2020
1025
© REUTERS / Mike SegarМашины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
© REUTERS / Mike Segar
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 75 тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По данным на 23.30 мск четверга, в США от COVID-19 скончались 75 054 человека. Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 245 622, выздоровели почти 190 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
95168901
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
В Чили зафиксировали рекордное число заразившихся COVID-19
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Загреб
Министр обороны Хорватии подал в отставку после гибели двух пилотов
Российский предприниматель Дмитрий Босов
СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
Врач в защитном костюме
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Британец пережил коронавирус, сепсис, остановку сердца и два инсульта
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
В Польше отменили президентские выборы из-за COVID-19
Митинг во Владикавказе
Освещавшая митинг во Владикавказе журналистка заразилась COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Брижит Бардо во время марша за права животных в 2007 году
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции за расистские высказывания
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
В США госпитализированных с COVID-19 новобранцев признают непригодными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
05:46Российские военные высадили в Сирии 75 деревьев в память о ветеранах ВОВ
05:46Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына
05:43Эксперты оценили сроки восстановления объема авиаперевозок
05:42В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения COVID-19
05:38ФРДВ передал Приморью еще 30 тысяч защитных костюмов для медиков
05:35В Южной Корее за сутки зафиксировали 12 случаев COVID-19
05:33В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
05:32В Минобороны сообщили, какие суда вооружат "Цирконом"
05:30В итальянской Брешиа военные из России завершили дезинфекцию пансионатов
05:28В Хакасии число зараженных коронавирусом достигло 367 человек
05:25Исследование: оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
05:09В ГД прокомментировали завершение дела Флинна в США
05:04В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
Лента новостейМолния