В США число жертв коронавируса превысило 75 тысяч человек

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 75 тысяч, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По данным на 23.30 мск четверга, в США от COVID-19 скончались 75 054 человека. Количество случаев заражения коронавирусом в стране составляет 1 245 622, выздоровели почти 190 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.