Глава Адыгеи дал поручения по реализации программы развития региона

КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал поручения по реализации индивидуальной программы развития региона и нацпроектов, потребовав эффективного освоения денег и справедливого распределения контрактов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило индивидуальные программы развития десяти регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, в их число вошла Адыгея. Для реализации мероприятий программы на 2020-2024 годы из федерального бюджета региону будет выделено 5 миллиардов рублей.

По данным республиканских властей, программой предусмотрены 30 мероприятий. В 2020 и 2021 годах планируется реализовать 12 крупных проектов. В частности, в текущем году должна начаться реконструкция инфраструктуры спортшколы вольной борьбы, капитальный ремонт объектов культуры. Также в рамках индивидуальной программы предусмотрено приобретение зданий детской поликлиники, медицинского реабилитационного центра, стоматологической поликлиники и зуботехнической лаборатории. Кроме того, будет продолжена реконструкция автодороги "Даховская – плато Лагонаки". В следующем году планируется начать финансирование берегоукрепительных работ в Майкопе и реконструкцию автоматизированной газораспределительной станции в посёлке Краснооктябрьском.

"Нужно строго соблюдать дорожные карты, обеспечить эффективное освоение бюджетных средств, качество работ. При принятии решений по проектам, при проведении конкурсных процедур важно обеспечить альтернативу - все должно быть справедливо и логично. Таких ресурсов регион еще не получал. Все возможности, которые предоставляет нам федеральный центр, нужно в полной мере использовать для развития экономики", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.