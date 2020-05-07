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Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
2020-05-07T23:40
https://ria.ru/20200507/1571128726.html
Глава Адыгеи дал поручения по реализации программы развития региона
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РИА Новости

Глава Адыгеи дал поручения по реализации программы развития региона

23:40 07.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов дал поручения по реализации индивидуальной программы развития региона и нацпроектов, потребовав эффективного освоения денег и справедливого распределения контрактов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило индивидуальные программы развития десяти регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, в их число вошла Адыгея. Для реализации мероприятий программы на 2020-2024 годы из федерального бюджета региону будет выделено 5 миллиардов рублей.
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По данным республиканских властей, программой предусмотрены 30 мероприятий. В 2020 и 2021 годах планируется реализовать 12 крупных проектов. В частности, в текущем году должна начаться реконструкция инфраструктуры спортшколы вольной борьбы, капитальный ремонт объектов культуры. Также в рамках индивидуальной программы предусмотрено приобретение зданий детской поликлиники, медицинского реабилитационного центра, стоматологической поликлиники и зуботехнической лаборатории. Кроме того, будет продолжена реконструкция автодороги "Даховская – плато Лагонаки". В следующем году планируется начать финансирование берегоукрепительных работ в Майкопе и реконструкцию автоматизированной газораспределительной станции в посёлке Краснооктябрьском.
"Нужно строго соблюдать дорожные карты, обеспечить эффективное освоение бюджетных средств, качество работ. При принятии решений по проектам, при проведении конкурсных процедур важно обеспечить альтернативу - все должно быть справедливо и логично. Таких ресурсов регион еще не получал. Все возможности, которые предоставляет нам федеральный центр, нужно в полной мере использовать для развития экономики", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.
Со ссылкой на Кумпилова также отмечается, что, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии, приоритетной задачей остается выполнение нацпроектов, особое внимание глава Адыгеи поручил уделить мероприятиям в сфере здравоохранения, а также строительству значимых для региона объектов.
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