Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА новости. Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за "фейковые новости" о России.
Как сообщили ранее учредители Пулитцеровской премии, коллектив New York Times получил награду в категории "Международная журналистика" - за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
"Это были фейковые новости, и Пулитцеровская премия должна быть возвращена немедленно", - сказал Трамп журналистам на встрече с губернатором Техаса.
"Пулитцеровский комитет, или кто там дает эту премии, – это позор, покуда они не заберут обратно эту премию", - сказал президент США.
По его словам, награда была вручена за то, что в итоге оказалось "неправдой".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно называла ложной информацию New York Times. В частности, 14 апреля она написала в Facebook, что "материл "Долгая война Путина против американской науки" - это шедевральная деза". В ноябре 2019 года она назвала утверждения NYT о том, что Россия препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы, "подлогом в чистом виде", а статью о расследовании ударов по сирийским больницам и якобы оказываемом Россией давлении на его результаты - фейком и недобросовестной работой журналистов.