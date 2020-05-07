Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА новости. Президент Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за "фейковые новости" о России.

Как сообщили ранее учредители Пулитцеровской премии, коллектив New York Times получил награду в категории "Международная журналистика" - за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".

"Это были фейковые новости, и Пулитцеровская премия должна быть возвращена немедленно", - сказал Трамп журналистам на встрече с губернатором Техаса.

"Пулитцеровский комитет, или кто там дает эту премии, – это позор, покуда они не заберут обратно эту премию", - сказал президент США.

По его словам, награда была вручена за то, что в итоге оказалось "неправдой".