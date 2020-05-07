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2020-05-08T02:35
https://ria.ru/20200507/1571128686.html
Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором
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РИА Новости

Трамп назвал вручение "Пулитцера" NYT за статьи о России позором

23:38 07.05.2020 (обновлено: 02:35 08.05.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА новости. Президент США Дональд Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии газете New York Times за "фейковые новости" о России.
Как сообщили ранее учредители Пулитцеровской премии, коллектив New York Times получил награду в категории "Международная журналистика" - за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
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"Это были фейковые новости, и Пулитцеровская премия должна быть возвращена немедленно", - сказал Трамп журналистам на встрече с губернатором Техаса.
"Пулитцеровский комитет, или кто там дает эту премии, – это позор, покуда они не заберут обратно эту премию", - сказал президент США.
По его словам, награда была вручена за то, что в итоге оказалось "неправдой".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно называла ложной информацию New York Times. В частности, 14 апреля она написала в Facebook, что "материл "Долгая война Путина против американской науки" - это шедевральная деза". В ноябре 2019 года она назвала утверждения NYT о том, что Россия препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы, "подлогом в чистом виде", а статью о расследовании ударов по сирийским больницам и якобы оказываемом Россией давлении на его результаты - фейком и недобросовестной работой журналистов.
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РоссияДональд ТрампПулитцеровская премияThe New York TimesСШАВ мире
Популярные комментарии
Впервые Президент США осудил действия про-демократской премии.. Впервые Президент США вступился за Россию.. Это было немыслимо с 1947 года. В США сейчас идет внутренняя борьба между "дочек" - феминисток и мужиков - консерваторов..
8 мая, 00:23
avalbert v
3001001
Умеет Трамп приятно удивить.
8 мая, 00:13
Андрей Романов
3010000
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